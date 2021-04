Velosport Ferentino, domenica di gare. Intervista al presidente Cardarilli

Domenica impegnativa per la Velosport Ferentino che domani, sarà impegnata nelle Marche, sia con i ragazzi Allievi, alla seconda gara stagionale, che con gli Esordienti, all’esordio nel 2021. Inoltre, l’atleta Francesco Perna sarà impegnato a Massa in Toscana nel Campionato Italiano di Handbike. A tal proposito a parlare in casa Velosport e a fare il punto è il presidente, Walter Cardarilli.

D: Che giudizio delle prime gare della stagione, dopo tanti mesi di stop e di allenamenti individuali a causa della pandemia?

R: “La scorsa stagione si è conclusa ad ottobre 2020. Da quel momento abbiamo lavorato per progettare la stagione 2021, che purtroppo è ancora contraddistinta dalla pandemia che tutti viviamo, con molteplici difficoltà anche per il ciclismo. In particolare in questi mesi i vari raduni collegiali con allenamenti di gruppo non sono stati possibili e questi ci ha complicato parecchio i piani di allenamento e l’affiatamento tra i ragazzi. Molti nuovi arrivati alla Velosport provengono dalle province vicine a quella di Frosinone, oppure da regioni diverse e questo purtroppo è stato un problema, sopratutto per creare il giusto spirito di squadra. La priorità per noi è sempre stata il rispetto delle regole e la sicurezza dei nostri ragazzi e di tutto il movimento. Ecco perché abbiamo osservato alla lettera i nuovi protocolli governativi”.

D: Cosa ci sarà nel weekend di interessante per la Velosport Ferentino??

R: “Saremo impegnati nel campionato italiano di Handbike a Massa con il nostro Francesco Perna, mentre a Monzano, provincia di Ancona, saremo in gara con gli Esordienti e Allievi”.

D: Una menzione particolare per Francesco Perna, impegnato nei campionati italiani di handbike?

R: “Quest’anno si è preparato, nonostante le tante limitazioni, con grande attenzione e quindi siamo ancora più orgogliosi che abbia deciso di partecipare al campionato italiano handbike. Gli auguriamo il massimo, e sappiamo che ha davvero un bel potenziale. Umanamente è un esempio per tutti noi, e non mi stanco di dire che invochiamo sempre a voce alta il suo motto #Iononmollo perché Francesco è un ragazzo straordinario. Lo sport lo sta aiutando tantissimo, è uno stimolo per lui a non mollare mai, e lo è anche per noi, quindi a Francesco e al suo staff non possiamo che dire grazie per quello che fanno e la grande passione che dimostrano indossando la maglia della Velosport Ferentino”.

D: E’ difficile fare ciclismo in questo momento, ma la Velosport non molla, anzi cerca di farsi largo attraverso i social e gli sponsor.

R: “Non solo per lo sport e il ciclismo, ma più in generale per tutta la società in cui viviamo, questa pandemia sta creando non pochi problemi. Nonostante ciò abbiamo amici sponsor che credono in noi e che hanno deciso di aiutarci nel progetto Velosport Ferentino rivolto quasi esclusivamente alla realtà giovanile. Non nego che organizzare la stagione è complicato, così come le gare che si svolgeranno a Ferentino. Le competizioni sul territorio nazionale sono diminuite e questo anche per noi è un aggravio di spese e di investimenti per consentire di far gareggiare e crescere i nostri ragazzi. Cerchiamo di non far mancare nulla ai corridori e ai nostri sponsor, ma speriamo che tanti altri amici e appassionati ci possano sostenere, sarebbe bello che tante altre aziende si avvicinassero alla nostra realtà sportiva”.

D: Tra maggio e giugno ci saranno appuntamenti importanti per voi e per Ferentino, li vogliamo ricordare?

R: “Il 30 maggio ci sarà la Giornata Azzurra a Ferentino, riservata agli Esordienti e Allievi, maschili e femminili. Questa gara sarà valida come 8° Trofeo Città di Ferentino. Il 27 giugno avremo la 1° Edizione del rinato Trofeo Mastrosanti, con l’organizzazione della Velosport. Questa gara sarà valida come 9° Trofeo Città di Ferentino, dedicato alla categoria Juniores, e per tutti noi è motivo di grande orgoglio, perché tutti noi sappiamo il valore che ha la famiglia Mastrosanti per Ferentino e per il ciclismo”.