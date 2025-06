VELLETRI, COLDIRETTI ROMA: MALTEMPO E GRANDINE, DANNI FINO AL 70% PER LE AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO

Una violenta grandinata, accompagnata da forti raffiche di vento, ha messo in ginocchio le campagne romane, colpendo duramente le colture orticole, frutticole e vitivinicole, ma anche quelle olivicole. In queste ore si stanno calcolando i danni, che da una primissima stima si aggirano già tra il 55% e il 70% del raccolto distrutto su una superficie complessiva di oltre 200 ettari, ma la conta reale si potrà fare solo nei prossimi giorni, quando si capirà come reagirà in particolare il vigneto, una delle colture più esposte a questo tipo di eventi estremi.

Le zone maggiormente colpite sono quelle che si trovano tra le località I Fienili, Castro Ginnetti e Le Castella, mentre l’area dei Cinque Archi è stata interessata dal fenomeno in maniera più lieve. Pesanti le ripercussioni non solo sulle coltivazioni, ma anche sulle strutture: diverse reti antigrandine sono state compromesse e in alcune aziende i teli delle serre sono stati divelti o bucati dalla forza della grandine. Danni segnalati anche nelle aree al confine con Cori e Cisterna di Latina, dove il maltempo ha colpito a macchia di leopardo, lasciando dietro di sé ortofrutta distrutta, soprattutto kiwi, uva e pomodori.

«Le nostre imprese agricole sono state colpite duramente da un evento estremo che rischia di compromettere interi raccolti – spiega Niccolò Sacchetti, presidente di Coldiretti Roma – Serve una strategia strutturale per la gestione del rischio climatico, che ormai è una costante per i nostri agricoltori».

Gli uffici territoriali della federazione provinciale sono al lavoro per raccogliere le segnalazioni dei danni e velocizzare le procedure di verifica e intervento.

Coldiretti Roma ricorda quanto sia importante tutelare le proprie imprese con strumenti assicurativi adeguati, per proteggere i raccolti e il reddito agricolo dagli eventi climatici sempre più imprevedibili.

Stessa situazione a fine aprile sempre a Roma nella zona dei Castelli Romani e a Rieti a seguito di una violenta grandinata che ha messo in ginocchio le aziende agricole, in un anno ormai in preda alle anomalie climatiche. Tutte le coltivazioni in campo sono costantemente minacciate da nubifragi e grandinate.

«I cambiamenti climatici impongono interventi rapidi ed efficaci – aggiunge Carlo Picchi, direttore di Coldiretti Lazio e Roma – la nostra federazione è accanto alle aziende colpite ed è pronta a supportarle nella segnalazione dei danni e nell’attivazione delle misure di ristoro previste. In queste ore stiamo valutando l’entità dei danni e l’attivazione di tutti gli strumenti di sostegno per permettere alle aziende di rialzarsi e continuare a produrre».