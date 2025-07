Vasto incendio a Villa Santa Lucia, i vigili del fuoco domano l’incendio e bonificano l’area

Villa Santa Lucia: I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 21:30 di ieri sera per un vasto incendio in Via Ponte Romano, nel comune di VILLA SANTA LUCIA (FROSINONE).

La 3A (prima partenza) del Distaccamento VVF di Cassino è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio), 1 ABP (AutoBottePompa) del Distaccamento VVF di Cassino, ulteriore APS della 5A (prima partenza) del Distaccamento VVF di Fiuggi.

I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento e alle bonifica dell’area interessata. Il fuoco ha sfiorato varie abitazioni e un capannone che conteneva balloni, ma l’intervento dei vigili del fuoco è riuscito a domare prontamente l’incendio.

Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco, sono intervenuti la Polizia Locale di Villa Santa Lucia e la Protezione Civile di Piedimonte S. Germano.

