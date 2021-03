Varianti di coronavirus: come si formano?

Anche i virus, pur non essendo tecnicamente viventi , mutano ed evolvono mano a mano che infettano le cellule dell’ospite per costringerle a produrre tante copie del proprio codice genetico. In questo processo di continua replicazione possono verificarsi delle imprecisioni, e nel materiale trascritto possono esserci piccoli errori rispetto all’originale, simili a errori di battitura . Insiemi ricorrenti di mutazioni in una popolazione di virus determinano le cosiddette varianti.

NIENTE DI ECCEZIONALE. La maggior parte delle mutazioni non ha un impatto significativo sulle caratteristiche dei virus. Quelle dannose per il loro funzionamento vengono eliminate da una sorta di correttore di bozze virale, che riduce il loro numero. Altre ancora sono neutre e dopo essere state proposte, svaniscono senza lasciare traccia, o diversamente si accumulano nelle generazioni successive, permettendo a chi si occupa di analisi filogenetiche di ricostruire, seguendo “i refusi”, la storia del virus e della sua diffusione.

Negli ultimi mesi ha fatto notizia l’esistenza di molte varianti di SARS-CoV-2, e in particolare di quella inglese, quella sudafricana e quella brasiliana , per citarle impropriamente con i nomi dei luoghi in cui sono state scoperte. La variante inglese B.1.1.7 è contraddistinta da una maggiore contagiosità, mentre quella sudafricana B.1.351 e quella brasiliana P.1 condividono alcune mutazioni che le renderebbero più resistenti agli anticorpi.

ERRORI PROVVIDENZIALI. Alcune mutazioni invece conferiscono ai virus un vantaggio evolutivo rendendoli, per esempio, capaci di compiere un salto di specie , più contagiosi o più capaci di sfuggire agli anticorpi. Versioni di uno stesso virus accomunate da una piccola porzione di genoma mutato (non sufficiente a determinare un cambiamento significativo nell’attività del virus) prendono il nome di varianti .

EVOLUZIONE IN ATTO. Fuori dalle capsule di Petri, stiamo assistendo a un esperimento evolutivo in tempo reale, su scala globale? «Una cosa simile ma meno veloce – un processo di adattamento ed evoluzione virale» spiega Massimo Ciccozzi , epidemiologo dell’Università Campus biomedico di Roma e tra i maggiori esperti italiani di filogenetica (il lavoro di confronto delle varie versioni del virus, che permette di ricostruire la sua storia). «I virus mutano per adattarsi all’ambiente che parassitano. Poi per pressione selettiva, la mutazione che dà al virus un vantaggio evolutivo si fissa nel genoma virale e così si classifica la variante».

TUTTE ASSIEME. Perché le nuove varianti sembrano d’un tratto emerse “all’unisono”? «Le varianti sono emerse tutte insieme perché ora le cerchiamo – chiarisce Ciccozzi – e il fatto che siano apparse in regioni differenti e senza un probabile progenitore comune porta all’idea dell’omoplasia (la stessa modificazione genetica comparsa più volte in situazioni indipendenti), e alla convergenza evolutiva che avverrà con il tempo».

In pratica in più occasioni non correlate e in diversi contesti geografici il virus ha evoluto mutazioni simili che favoriscono gli stessi tratti (per esempio una maggiore contagiosità): la prova che le mutazioni che si sono confermate sono, per il virus, vantaggiose.

«Le mutazioni avvengono per pressione selettiva ambientale: ci sono fattori, come la risposta del nostro sistema immunitario, che costringono il virus a cambiare per continuare ad avere un vantaggio su di noi. Alla fine si arriva di solito alla convergenza evolutiva e quindi all’adattamento del virus all’ospite».