Variante Omicron, paura in Campania: in isolamento positivo arrivato dal Sudafrica

Variante Omicron, primo caso in Italia? Un cittadino campano, di ritorno dall’Africa australe, è risultato positivo al tampone molecolare. Con lui anche il suo nucleo familiare composto da cinque persone. Lievi i sintomi riscontrati. I pazienti e tutti i loro contatti, rende noto la Regione, sono stati posti in isolamento prudenziale. Ora si sta procedendo al sequenziamento del virus per accertare se si tratti di variante Omicron.

Sottolinea il governatore De Luca: «Tenuto conto delle notizie di questi giorni sono state tempestivamente adottate tutte le misure precauzionali e si sta procedendo al sequenziamento del virus per verificarne la natura con certezza».

VARIANTE OMICRON: I TEST VACCINALI

L’azienda farmaceutica Moderna annuncia di avere in corso di test un vaccino contro la variante Omicron del coronavirus. “Abbiamo tre linee di difesa che avanzano in parallelo: un booster con una dose più alta di mRNA-1273 e due candidati booster multi-valenti che anticipano mutazioni come quelle emerse nella Omicron”, dice Stephane Bancel, chief executive officer di Moderna. “Abbiamo anche un candidato booster specifico contro Omicron”, aggiunge.

Fonte Leggo foto web