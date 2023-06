Vanno in ospedale a fargli visita e lo trovano morto

I familiari vanno in ospedale a fargli visita dopo l’operazione e lo trovano morto. La tragedia è avvenuta presso l’ospedale di Avezzano, l’uomo Riccardo D’Aurelio, 64 anni di Sulmona (AQ) agente penitenziario, era stato ricoverato per un intervento di chirurgia bariatrica subito nei giorni scorso.L’uomo si era aggravato ed era stato ricoverato in rianimazione, poi dalla terapia intensiva era stato estubato per proseguire il monitoraggio sanitario in Cardiologia dove è stato trovato privo di vita.Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo sulla morte sospetta e oggi stesso potrebbe decidere per l’autopsia. L’ipotesi di reato è omicidio colposo.

