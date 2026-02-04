Vannacci rompe con la Lega e pesa sugli equilibri del centrodestra: Futuro Nazionale al 4,2% nel sondaggio YouTrend

La scissione consumata nella Lega con la discesa in campo della lista Futuro Nazionale, guidata dall’ex generale Roberto Vannacci, inizia a produrre effetti misurabili sul quadro elettorale. A certificarlo è la rilevazione realizzata da YouTrend per SkyTg24, che fotografa per la prima volta il potenziale consenso della nuova formazione politica.

Secondo il sondaggio, Futuro Nazionale si attesterebbe al 4,2%, una percentuale che colloca la lista poco al di sopra della soglia di sbarramento nazionale, anche nell’ipotesi – più volte evocata nel dibattito politico – di un innalzamento dal 3% al 4%. Un risultato significativo per un soggetto politico appena nato, che intercetta un elettorato composito e in parte finora rimasto ai margini.L’analisi dei flussi elettorali evidenzia come l’iniziativa di Vannacci sottragga consenso soprattutto a Fratelli d’Italia, che nel sondaggio si attesta al 23%, più che alla Lega, ferma al 18%. Ma la capacità attrattiva della nuova lista non si limita al perimetro dei partiti di governo: una quota rilevante del consenso proviene infatti dall’area sovranista extraparlamentare, oltre che da indecisi e astenuti, segnale di un possibile recupero di partecipazione elettorale in segmenti tradizionalmente distanti dal voto.

Il dato conferma come la figura di Vannacci, dopo l’uscita ufficiale dal Carroccio, stia catalizzando un elettorato identitario e critico verso gli attuali assetti del centrodestra, aprendo una nuova fase di competizione interna all’area. Resta ora da capire se il consenso rilevato dal sondaggio potrà consolidarsi nel tempo e tradursi in una presenza strutturata nello scenario politico nazionale, o se si tratterà di un fenomeno legato soprattutto alla fase iniziale e all’effetto novità.

