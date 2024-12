Valorizzazione del settore vitivinicolo del basso Lazio Tavolo permanente in Camera di Commercio Tra obiettivi e strategie future

Il Presidente Acampora: “Rinnovate le sinergie tra gli attori principali del settore vitivinicolo delle due province. Così favoriamo lo sviluppo di un asset strategico per l’economia dei nostri territori”

Consolidare le sinergie volte a rilanciare le eccellenze dei nostri territori, nell’ottica di promuovere un’area vasta e non le singole realtà locali; valorizzare sempre di più un settore strategico per l’economia delle province di Frosinone e Latina; puntare sullo sviluppo dell’enoturismo. Questi alcuni dei più importanti temi al centro del Tavolo per la valorizzazione del settore vitivinicolo del basso Lazio riunitosi nella mattinata di oggi, 4 dicembre 2024. A Latina, presso la sede della Camera di Commercio, il Presidente Giovanni Acampora ha chiamato a raccolta i principali attori del Tavolo operativo costituitosi esattamente due anni fa, nel 2022, per tracciare la rotta in vista del nuovo biennio e fare il punto sulle azioni portate a termine in quello che sta per concludersi.

Visione condivisa, gioco di squadra e azioni sinergiche, questo il modus operandi che bisognerà continuare ad adottare per rafforzare il brand identitario dei territori costruito in questi due anni. Una linea che ha trovato d’accordo tutti i presenti. Tra loro, il Presidente dell’Azienda Speciale, Luigi Niccolini; il Presidente della Strada del Vino, dell’Olio e dei Sapori della Provincia di Latina, Marco Carpineti; il Presidente della Strada del Vino del Cesanese, Antonio Borgia; il Presidente del Consorzio di tutela del Cabernet d’Atina Dop, Enrico Rossi; la Presidente del Consorzio di Tutela del Cesanese del Piglio Docg, Pina Terenzi; il Presidente del Consorzio di tutela Cori Doc, Nazzareno Milita.

Tutti hanno ringraziato il Presidente Acampora per le azioni intraprese, per aver avuto la lungimiranza di attuare un’operazione di coordinamento radunando attorno ad un Tavolo operativo i principali rappresentanti del settore dell’area vasta Frosinone Latina, riuscendo così a raggiungere importanti risultati che si sono concretizzati, su tutti, in due eventi d’eccezione di respiro internazionale. Parliamo di “Oltre Roma Wine Tour”, manifestazione B2B dedicata ai vini del territorio laziale a sud di Roma e di “Vini d’Abbazia”, il suggestivo appuntamento ideato per ricordare il ruolo che, sin dal Medioevo, le abbazie hanno avuto, non solo nella produzione del vino ma anche nella preservazione dei vitigni. Nell’ottica di promuovere il vino quale ambasciatore del territorio, per il prossimo anno, “Oltre Roma Wine Tour” farà tappa a Fiuggi, mentre “Vini d’Abbazia” andrà in scena non solo a Fossanova ma anche a Montecassino.

“Eravamo partiti con l’idea di operare in sinergia, con progettualità comuni per il rilancio e la promozione delle produzioni d’eccellenza che il basso Lazio può vantare. Direi che siamo riusciti nell’intento. Questa operazione di rilancio che vanta la ‘paternità’ della Camera di Commercio, attraverso l’Azienda Speciale Informare, si è rivelata vincente grazie al lavoro di ognuno di voi. – Ha affermato il Presidente Acampora nel rivolgersi ai presenti al Tavolo – Due anni fa abbiamo siglato un patto per il rilancio del settore vitivinicolo del basso Lazio che vedeva e continuerà a vedere protagonisti i Consorzi, le Strade del Vino, le associazioni ed i produttori. Abbiamo dimostrato che lavorare insieme, in una logica di alleanze per il territorio, è non solo possibile ma l’unico modo per fare rete su progettualità che hanno una grande riconoscibilità e che valorizzano i nostri luoghi e le nostre eccellenze. Promozione, formazione e comunicazione sono i tre asset strategici sui quali abbiamo scelto di lavorare e puntare per far conoscere i nostri vini e le nostre terre, risorse inestimabili da promuovere in tutto il mondo, ed è in questa direzione che dobbiamo continuare ad operare insieme. Ci attendono nuovi traguardi, volti ad incentivare l’enoturismo e le wine experience che i dati ci dicono essere in crescita. Dobbiamo esser pronti ad intercettare i nuovi trend perché il settore vitivinicolo possa davvero essere un volano per lo sviluppo dell’area vasta Frosinone Latina”. – Ha concluso Acampora.

COMUNICATO STAMPA