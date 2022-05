Valorizzazione del patrimonio dell’Ente Parco Pubblicato l’avviso per la concessione in gestione di una porzione dell’immobile di proprietà dell’Ente nel comune di Esperia, località Monticelli

Nell’ambito del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente Parco, è stato emanato l’avviso pubblico per la concessione in gestione di una porzione di immobile nella sede di Monticelli di Esperia. Le offerte dovranno pervenire entro il 23/06/2022, la procedura per l’affidamento è la gara pubblica. L’avviso pubblico, la modulistica per la partecipazione al bando e le informazioni sulla documentazione sono pubblicati sul sito web www.parcoaurunci.it e nella sezione Amministrazione Trasparente alla categoria Bnadi, Gare e Contratti.

