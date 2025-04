Valorizzazione del Cammino della Regina Camilla. Al via l’iniziativa di Camera di Commercio e Touring Club

La Camera di Commercio Frosinone Latina e l’Azienda Speciale Informare, in collaborazione con Touring Club Italiano, hanno presentato ieri, 2 aprile 2025, le attività di valorizzazione del Cammino della Regina Camilla, all’interno del Programma Cammini e Percorsi Touring.

A Castro dei Volsci sono intervenuti il Sindaco, Leonardo Ambrosi, che ha aperto l’incontro con i saluti istituzionali; Florindo Buffardi, Vicepresidente dell’Azienda Speciale Informare con delega a Turismo e Formazione e Laura Agretti, referente Certificazioni e Programmi territoriali di Touring Club Italiano, che ha illustrato i dettagli del progetto.

A margine dell’evento il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, ha commentato: “Con il Touring Club italiano la Camera di Commercio porta avanti una sinergia vincente per la valorizzazione dei territori. Considerato il successo dello scorso anno, che ha visto l’assegnazione di 4 nuove Bandiere Arancioni sul nostro territorio, abbiamo deciso di andare avanti con una seconda edizione per dare l’opportunità ad altri comuni di entrare nel circuito. Ma è nell’ottica di rafforzare l’impegno per il programma cammini e percorsi del Touring che si inseriscono le attività di valorizzazione del Cammino della Regina Camilla. Si tratta di una ulteriore iniziativa che intercetta il segmento del turismo lento, in forte espansione, che è strettamente legato all’autenticità e all’identità dei luoghi e delle persone che li abitano”.

Gian Domenico Auricchio, Presidente di Touring Club Italiano, ha aggiunto: “Touring Club è impegnato nella valorizzazione di un turismo sempre più sostenibile e attento all’autenticità dei luoghi, e con Cammini e Percorsi desideriamo guidare i turisti e camminatori nella scelta dei percorsi da intraprendere, affinché vivano i territori in tutte le loro ricchezze, grazie anche a servizi ed esperienze di qualità, di cui possono godere in sicurezza. E oggi lo facciamo grazie alla rinnovata collaborazione con Camera di Commercio Frosinone Latina e l’Azienda Speciale Informare, proseguendo sulla strada già tracciata negli ultimi anni”.

Nel suo intervento Florindo Buffardi ha argomentato: “Quello che abbiamo avviato con il Touring Club è un percorso che ha come protagoniste le Istituzioni, le comunità locali e le imprese, con un impegno condiviso di promozione che deve rispondere ad elevati livelli di qualità per favorire la capacità di attrazione dei nostri territori. Con questo obiettivo abbiamo scelto di valorizzare i nostri luoghi attraversati dal Cammino della Regina Camilla per promuovere un turismo lento. Il modello che come Camera di Commercio stiamo portando avanti è quello di una filiera delle Istituzioni che si allei su azioni condivise a vantaggio del territorio, del mondo delle imprese e della comunità”.

Il Sindaco di Castro dei Volsci, Leonardo Ambrosi, ha ringraziato la Camera di Commercio per il supporto perché, ha argomentato: “Senza il sostegno concreto dell’Ente non saremmo arrivati fino a qui e non sarebbe stato possibile fare ciò che abbiamo fatto. Il Cammino della Regina Camilla, grazie alla Camera di Commercio, sarà presentato anche a Milano, in occasione della BIT 2026. Per noi è motivo di grande orgoglio”.

Lungo il Cammino della Regina Camilla, un itinerario di circa 180 km che attraversa i borghi della valle del fiume Amaseno, Touring applicherà il Modello di Analisi dei Cammini (M.A.C.), con oltre 200 indicatori sintetizzati in 7 aree d’analisi: mobilità e segnaletica, servizi turistici, fattori di attrazione turistica, gestione ambientale, accoglienza, governance e promozione, struttura e percorribilità del tracciato. L’analisi valuta la qualità complessiva dell’esperienza turistica e ripercorre l’esperienza del camminatore.

Tra i principali interlocutori gli 11 Comuni attraversati dall’itinerario (Amaseno, Giuliano di Roma, Maenza, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Vallecorsa, Villa Santo Stefano, Castro dei Volsci, Priverno-fraz. Fossanova- e Prossedi), oltre agli enti che si occupano di gestire e promuovere il Cammino.

Le attività che verranno sviluppate nei prossimi mesi e che sono state descritte nell’incontro di oggi, prevedono:

la raccolta dei moduli compilati online dai Comuni e un’ analisi desk dei dati raccolti;

compilati online dai Comuni e un’ raccolti; i sopralluoghi lungo la totalità del tracciato condotti in forma anonima attraverso l’applicazione del Modello di Analisi Cammini (M.A.C.) e la verifica di oltre 200 criteri di analisi;

lungo la totalità del tracciato condotti in forma anonima attraverso l’applicazione del Modello di Analisi Cammini (M.A.C.) e la verifica di oltre 200 criteri di analisi; l’ analisi complessiva , l’ elaborazione dei risultati e la redazione del Piano di valorizzazione del cammino , che suggerisce interventi di miglioramento del tracciato e dell’offerta locale connessa;

, l’ e la redazione del , che suggerisce interventi di miglioramento del tracciato e dell’offerta locale connessa; la valutazione finale: nel caso in cui il Cammino della Regina Camilla risulti in linea con gli standard previsti dal M.A.C. Touring verrà identificato come “Cammino certificato Touring” ed entrerà a far parte del circuito di promozione e comunicazione della Fondazione.

Il Programma territoriale nazionale “Cammini e Percorsi Touring” promuove un modo di viaggiare sostenibile e autentico attraverso la valorizzazione e certificazione dei cammini e dei percorsi in Italia. L’applicazione del Modello di Analisi dei Cammini (M.A.C.) intende favorire l’avvio di un percorso di miglioramento dei territori attraversati dai cammini, mettendo in rete soggetti pubblici e privati e dando impulso all’imprenditorialità locale, affinché si traduca in benefici concreti economici e sociali.

Ad oggi sono 5 i Cammini certificati in tutta Italia: Sentiero del Viandante in Lombardia, Via del Nord della Via di Francesco tra Toscana e Umbria, Via del Giovane del Cammino di San Francesco di Paola in Calabria, Cammino di Celestino in Abruzzo, Via Spluga in Lombardia.

Di seguito i numeri a livello nazionale: 763 km analizzati, 6 regioni toccate dall’analisi, 5 cammini e percorsi certificati, 386 km certificati, 11 Piani di valorizzazione elaborati.