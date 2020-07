Valori anomali riscontrati dagli esami delle acque del fiume Liri

Anomalie nelle analisi sugli scarichi delle aziende del nucleo industriale della città. Questo è il responso che esce fuori dagli esami effettuati in questi giorni dall’ Arta( agenzia regionale tutela ambiente), e che potrebbe aver scaturito gli episodi di presenza di schiuma nelle acque del fiume Liri. In questi giorni le attività di controllo delle acque hanno subito un aumento notevole, ed ora è necessario che i sindaci del territorio interessato si incontrino, e stabiliscano le linee guida per la tutela e la salvaguardia dell’ ambiente e della salute pubblica.

