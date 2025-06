“Valore Impresa 2025” Dalla Camera di Commercio 300mila euro a fondo perduto per lo sviluppo e l’innovazione delle imprese

Sostenere lo sviluppo, la competitività e l’innovazione delle imprese del territorio: è l’obiettivo del nuovo bando “Valore Impresa 2025”, promosso dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Frosinone Latina.

Una misura concreta che mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) contributi a fondo perduto per un totale di 300.000 euro.

«Le imprese hanno bisogno di strumenti semplici e immediatamente fruibili per crescere, innovarsi e affrontare le sfide dei mercati – dichiara il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora. – Questo bando va proprio in questa direzione, perché favorisce investimenti strategici e stimola nuove opportunità di sviluppo»;

«Con “Valore Impresa 2025” vogliamo dare un segnale concreto alle aziende che intendono puntare sull’innovazione e sulla modernizzazione dei propri processi – aggiunge il presidente dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio Frosinone Latina, Luigi Niccolini – consapevoli che la competitività del nostro tessuto imprenditoriale passi anche dalla capacità di innovare»;

«L’accesso al credito e il supporto finanziario restano temi centrali per la crescita delle nostre imprese – sottolinea il consigliere delegato al credito, Antonello Testa. – Questo bando rafforza il legame virtuoso tra imprese, banche e Consorzi di garanzia fidi, favorendo lo sviluppo di iniziative tese ad incrementare la competitività del sistema economico territoriale».

Il Componente di Giunta, Cosimo Peduto, evidenzia: «La Camera di Commercio vara una misura a supporto delle imprese, concorrendo al ristoro degli elevati tassi di interesse a carico delle stesse. Premiamo in questo modo anche l’attività di consulenza e assistenza portata avanti sul territorio dai Consorzi di garanzia fidi a supporto delle micro, piccole e medi imprese».

«Le province di Frosinone e Latina esprimono una classe imprenditoriale importante, anche per quel che concerne le MPMI che si confermano resilienti alla crisi e innovative. In tal senso, questa misura va nella giusta direzione per valorizzarle e accompagnarle in un percorso di crescita». – Ha spiegato il presidente della Bpc e presidente del Comitato per il credito della CCIAA, Vincenzo Formisano.

Le misure del bando

“Valore Impresa 2025” prevede contributi a fondo perduto per sostenere attività produttive, digitalizzazione e innovazione dei processi e dei prodotti delle imprese.

Si tratta di uno strumento pensato per accrescere la competitività del sistema economico territoriale anche attraverso il consolidamento della collaborazione tra imprese, istituti di credito e Consorzi di garanzia fidi.

Il bando mette a disposizione tre misure principali (alternative fra loro) e due misure secondarie (cumulabili fra loro).

Le misure principali, con un contributo massimo di € 2.000,00 al netto IVA, prevedono: accompagnamento e tutoraggio start up; monitoraggio e sostegno alle PMI; digitalizzazione e innovazione.

Le misure secondarie, attivabili solo in abbinamento a una misura principale, comprendono: abbattimento tassi in conto interesse (fino a € 3.000,00); abbattimento costo garanzia (fino a € 1.500,00).

Dunque, previsti contributi fino a 6.500 euro per ciascuna impresa.

Beneficiari e modalità di presentazione delle domande

Possono accedere al bando le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locale iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Frosinone Latina. Le domande devono essere presentate tramite i Soggetti Attuatori abilitati (consultabili sul sito camerale), previa apposita delega dell’impresa richiedente, entro il 31 dicembre 2025.