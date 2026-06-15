VALORE ARTIGIANO 2026, CONTRIBUTI PER LE IMPRESE ARTIGIANE E DELLA MODA DEL LAZIO

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, presenterà il nuovo bando “Valore Artigiano” nel corso di una conferenza stampa in programma oggi, lunedì 15 giugno alle ore 12.00 presso WeGil (largo Ascianghi, 5).

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le finalità dell’iniziativa, le modalità di partecipazione e le opportunità previste per il settore artigiano e della moda.

I tecnici della direzione regionale competente e di Lazio Innova forniranno inoltre un approfondimento sui contenuti del bando e sulle procedure di accesso alle agevolazioni.

Nel corso dei lavori interverranno:

Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio;

Vittorio Sambucci, presidente della Commissione Sviluppo economico e attività produttive del Consiglio regionale;

Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova;

Arturo Ricci, Lazio Innova.

Saranno presenti i rappresentanti delle associazioni regionali dell’artigianato tra cui Cna, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti.