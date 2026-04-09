Vallerotonda, Quadrini (Provincia/Anci Lazio): “Il sacrificio del Battaglione Bafile è patrimonio vivo della nostra memoria”

VALLEROTONDA (FR) – Si è svolta questa mattina a Vallerotonda la solenne celebrazione dei “50 Giorni del San Marco”, un appuntamento che unisce storia, valore militare e identità territoriale. La Provincia di Frosinone ha partecipato ufficialmente alla cerimonia con il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini, delegato dal Presidente e dirigente di Anci Lazio, alla presenza delle massime autorità civili e militari, tra cui i rappresentanti della prestigiosa Brigata Marina San Marco.

La manifestazione ha inteso commemorare l’anniversario dell’arrivo a Vallerotonda del Battaglione Bafile del Reggimento San Marco, un momento cruciale del 1944 che segnò profondamente la storia della Valle di Comino e della Resistenza lungo la Linea Gustav.

La Cerimonia e l’Alza Bandiera

Il momento centrale della mattinata è stato caratterizzato dalla cerimonia dell’Alza Bandiera, svoltasi in un clima di profondo raccoglimento. Il picchetto d’onore della Brigata Marina San Marco ha reso omaggio ai caduti, ricordando l’eroismo dei “Leoni” che, in condizioni estreme, difesero il territorio. La presenza della Brigata oggi sottolinea la continuità di valori tra le forze armate di ieri e quelle di oggi, impegnate nelle missioni di pace internazionali.

Le dichiarazioni del Consigliere Gianluca Quadrini

Nel corso del suo intervento, Gianluca Quadrini ha evidenziato il legame indissolubile tra le istituzioni locali e la storia nazionale:

“Oggi Vallerotonda diventa la capitale della memoria della nostra provincia. Rappresentare l’Amministrazione Provinciale e l’Anci Lazio in questa occasione significa dare voce a un intero territorio che non dimentica il coraggio dei fanti di marina del Battaglione Bafile. Quei giovani, cinquant’anni dopo la loro permanenza su queste vette, continuano a insegnarci il significato del dovere e del sacrificio.” “Come dirigente di Anci Lazio – ha proseguito Quadrini – ritengo fondamentale che i nostri Comuni continuino a investire nella cultura del ricordo. Eventi come questo non sono solo celebrazioni formali, ma veri e propri ponti lanciati verso le nuove generazioni, affinché comprendano che la libertà di cui godiamo oggi è frutto dell’abnegazione di chi ci ha preceduti. La Provincia di Frosinone sarà sempre in prima linea per valorizzare questi percorsi storici e turistici legati alla memoria.”

Un evento di rilievo nazionale

La manifestazione del 9 aprile 2026 conferma il ruolo strategico di Vallerotonda nel circuito dei “Luoghi della Memoria”. La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Provincia e la Brigata Marina San Marco ha permesso di realizzare un evento che va oltre i confini locali, attirando l’attenzione di studiosi e associazioni d’arma a livello nazionale.

La giornata si è conclusa con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico per onorare tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la Patria, consolidando il legame tra la popolazione ciociara e i reparti d’eccellenza della Marina Militare Italiana.