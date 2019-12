Vallerotonda (FR) – Minaccia, invasione di terreni e percosse: in due denunciati

In Vallerotonda , i militari della locale Stazione a conclusione di attività di indagine svolta a seguito di querela, hanno deferito in stato di libertà per “minaccia, invasione di terreni e percosse in concorso”, un 31enne ed un 59enne entrambi di Sant’Elia Fiumerapido. Dagli accertamenti è emerso che i predetti nei giorni scorsi, mentre scaricavano del materiale edilizio sulla proprietà di una loro conoscente di Vallerotonda, minacciavano con una tavola di legno il proprietario di un fondo vicino intervenuto per contrasti su questioni di proprietà di quel terreno.

