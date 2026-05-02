Vallepietra, lascia le stampelle e torna a camminare: il caso che scuote il santuario

Vallepietra– Un episodio che sta già facendo discutere e dividere l’opinione pubblica tra fede e scetticismo. Una donna di 32 anni, madre di due figli e reduce da un intervento per un tumore al cervello, avrebbe ripreso a camminare senza l’ausilio delle stampelle durante una visita al Santuario della Santissima Trinità.

L’episodio risale al 24 aprile ed è stato reso noto da Mons. Alberto Ponzi in occasione dell’apertura stagionale del primo maggio. La donna, originaria di Bergamo, faceva parte di un gruppo di circa sessanta pellegrini giunti nel santuario laziale, meta storica di devozione.

Secondo quanto riferito dal rettore, la giovane operata l’anno precedente per un tumore maligno aveva riportato complicazioni neurologiche che le avevano compromesso la mobilità di una gamba, costringendola all’uso delle stampelle. Nonostante le difficoltà, aveva scelto di partecipare ugualmente al pellegrinaggio.

Il momento che ha attirato l’attenzione sarebbe avvenuto all’interno della chiesa. “A un certo punto ha iniziato a piangere, ha sentito un formicolio alla gamba, ha raccontato Mons. Ponzi, poi ha lasciato le stampelle e ha ripreso a camminare”. Secondo la testimonianza, la donna sarebbe stata in grado di muoversi autonomamente e di risalire senza aiuti fino al santuario.

Il sacerdote ha dichiarato di aver richiesto la documentazione clinica per approfondire il caso e conservarne traccia ufficiale: “Vogliamo dire grazie alla Dio Trinità. Questo diventa motivo per rafforzare la fede e la comunione tra di noi”.

Al momento, tuttavia, non risultano verifiche mediche indipendenti che confermino l’episodio come una guarigione inspiegabile. Proprio questa assenza di riscontri scientifici mantiene aperto il dibattito.

Nel frattempo, la notizia si è già diffusa rapidamente tra fedeli e curiosi, riportando l’attenzione sul santuario di Vallepietra, da sempre luogo di pellegrinaggi e testimonianze di devozione popolare.

Tra chi parla già di miracolo e chi invita alla prudenza, il caso resta avvolto nel mistero. Ma una cosa è certa: la vicenda ha riacceso una domanda antica quanto la fede stessa, dove finisce la scienza e dove, eventualmente, comincia l’inspiegabile?