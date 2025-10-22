Vallepietra – Colpo sacrilego al Santuario della Santissima Trinità: rubati 11mila euro in monete

Un grave episodio di profanazione ha scosso la comunità di Vallepietra: il Santuario della Santissima Trinità, luogo di profonda spiritualità e meta di pellegrinaggio, è stato vittima di un furto avvenuto con ogni probabilità durante le ore notturne.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti si sarebbero introdotti all’interno del complesso riuscendo a sottrarre circa 11mila euro in monete, l’intero ricavato delle offerte raccolte dai fedeli negli ultimi periodi. Un gesto che colpisce non solo il patrimonio materiale del Santuario, ma soprattutto il sentimento di fede e devozione che da secoli anima i pellegrini e la comunità locale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Vallepietra e Subiaco, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Gli inquirenti stanno vagliando ogni pista e analizzando i sistemi di videosorveglianza della zona, nel tentativo di raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Il Sindaco e il Rettore del Santuario hanno espresso profondo sdegno per l’accaduto, sottolineando come simili gesti rappresentino un’offesa non solo alla fede, ma anche al senso di comunità e solidarietà che da sempre contraddistingue Vallepietra e i suoi fedeli.

> “Chi ha compiuto un simile atto – ha commentato un portavoce del Santuario – non ha rubato solo del denaro, ma la speranza e la fiducia di chi, con sacrificio, aveva donato anche una piccola offerta.”

Le indagini proseguono senza sosta, mentre la comunità si stringe attorno al suo Santuario, simbolo di fede, tradizione e identità.

