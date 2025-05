Vallelunga doppietta di Paniccia. Bene anche Carlomusto al Sagittario di Latina

Anche quello appena trascorso è stato un week end di gara per i piloti del M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri, con due piloti ai nastri di partenza, esattamente Domenico Paniccia impegnato a Vallelunga nel CIV Classic e Massimiliano Carlomusto in gara al Sagittario, nel Trofeo Centro Sud di motard. Iniziamo da Paniccia, che con una prestazione superlativa ha inferto un colpo ben assestato al campionato Lightwin 1100, visto che questa di Vallelunga era l’unica gara doppia. Dopo le prove ufficiali Paniccia, in sella alla sua Ducati, scattava dalla terza posizione dietro a Nostini e Dos Santos. Al via di gara uno il pilota del M.C. Franco Mancini 2000, si muoveva bene ed iniziava subito la battaglia con i due rivali, dopo qualche tornata prendeva la testa della corsa ed a più riprese doveva rispondere agli attacchi di un Dos Santos determinato a sopravanzarlo. A quattro giri dal termine, Dos Santos provava l’ennesimo attacco a Paniccia al tornantino, ma Domenico non stava certo a guardare e tirava uno staccatone, Dos Santos ci provava lo stesso, ma erano le leggi della fisica ad avere la meglio e finiva a terra. Paniccia a quel punto poteva puntare dritto alla vittoria di gara 1. Storia diversa invece in gara 2, Paniccia scattava benissimo allo spegnersi del semaforo e cercava subito la fuga a suon di giri veloci. Ci riusciva e a metà gara aveva accumulato un vantaggio di otto secondi su Nostini. Dal box gli davano indicazioni di rallentare il passo e gestire, Domenico seguiva fin troppo le indicazioni del muretto, tanto che a quattro giri dal termine con la coda dell’occhio scorgeva la sagoma di Nostini che si era avvicinato molto. Allora Paniccia, giù la testa nel cupolino e iniziava di nuovo a martellare giri veloci, incrementava il vantaggio ed andava a cogliere la vittoria anche in gara 2. Domenico era autore anche del giro veloce e quindi faceva man bassa dell’intera posta. Doppietta importantissima questa di Paniccia, che lo fa balzare in testa al campionato. Intanto a Latina sul circuito del Sagittario era Massimiliano Carlomusto a difendere i colori del M.C. Franco Mancini 2000, nel Trofeo Centro Sud di Supermotard. Massimiliano in sella alla sua TM 450, nelle prove aveva fatto segnare il settimo tempo, su ventitre partenti. Domenica in gara 1, nonostante l’impegno e con una concorrenza agguerrita, non riusciva ad andare oltre il quinto posto. In gara 2, questa volta Carlomusto era più determinato e non si lasciava sfuggire il gradino più basso del podio, ottenendo un buon terzo posto. Ora per entrambi (Paniccia e Carlomusto), l’appuntamento è per il giorno 8 giugno. Paniccia sarà impegnato sulla pista di Cremona, mentre per Carlomusto trasferta più corta sulla pista di Ortona. Il direttivo del M.C. Franco Mancini 2000 è orgoglioso dei risultati conseguiti dai suoi piloti e tifa con loro per cercare di cogliere la vittoria finale.

