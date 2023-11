Vallelunga, Campionati Regionali del Lazio: il M.C. Franco Mancini 2000 primeggia con cinque piloti premiati

Si sono svolte sabato 25 Novembre u.s. le premiazioni dei vari Campionati Regionali del Lazio. La cerimonia ha avuto luogo nel centro congressi dell’autodromo romano di Vallelunga, a fare gli onori di casa il Presidente del Co.Re. Lazio Paolo Pelacci, presenti anche il Vice Presidente FMI Rocco Lopardo e la consigliera federale FMI Chiara Vellucci, i quali nel loro discorso, hanno voluto tutti ricordare, la ricorrenza internazionale della giornata contro le violenze sulle donne ed il Co.Re. Lazio per sottolineare questo evento ha predisposto l’omaggio di un fiore per ogni pilota femminile premiata. Sono state oggetto di premiazione, tutte le varie specialità del motociclismo laziale. Nel settore della Velocità in Salita, il M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri, ancora una volta, ha avuto un ruolo predominante, con ben cinque piloti premiati. Nello specifico i piloti premiati sono stati: Alessia Alonzi prima classificata nella classe Crono Climber; Marco Vigilucci primo classificato nella classe Under; Manuel Mezzone secondo classificato nella classe 600 Super Open; Daniel Mezzone primo classificato nella classe TT Sport GR.5. Infine extra classifica regionale, il Co.Re. Lazio ha premiato anche il pilota Williams Alonzi, per il titolo di Vice Campione europeo Velocità in Salita, conquistato nella classe 750. La dirigenza del M.C. Franco Mancini 2000, si è detta lusingata dei risultati conquistati dai piloti del sodalizio isolano e si è complimentata con loro ed ha aggiunto di essere orgogliosi di avere piloti di tale spessore nelle loro fila.

COMUNICATO STAMPA