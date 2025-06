Vallecorsa, Sigfrido Ranucci chiude “Transiti Letterari” presentando il suo libro La Scelta

VALLECORSA – Sarà Sigfrido Ranucci a concludere la terza edizione di Transiti Letterari, la rassegna culturale che negli ultimi anni ha portato nel cuore del Lazio autori, attori e intellettuali del panorama nazionale. Il noto giornalista della RAI sarà ospite sabato 28 giugno alle ore 18.30 nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria delle Grazie, per un incontro che si preannuncia intenso e partecipato.

A fare gli onori di casa saranno il direttore artistico della rassegna, Gianni Afola, e l’attrice Barbara Amodio, che accompagneranno il pubblico alla scoperta del libro di Ranucci, La Scelta (Bonpiani), già forte di 50.000 copie vendute e al centro del dibattito culturale e politico.

Ranucci, volto noto dell’approfondimento giornalistico televisivo, è dal 2017 il conduttore di Report, trasmissione simbolo del giornalismo d’inchiesta in Italia. In RAI dagli anni ’90, ha firmato numerose inchieste come inviato e autore, diventando una delle voci più autorevoli del settore.

L’appuntamento a Vallecorsa arriva in un momento delicato per il giornalista, recentemente finito sotto i riflettori per i tagli annunciati a Report nel prossimo palinsesto RAI, che hanno sollevato numerose reazioni nel mondo dell’informazione.

Con La Scelta, Ranucci racconta il lato umano e personale del mestiere del cronista: dubbi, responsabilità, tensioni e, appunto, scelte. Un libro che non è solo il dietro le quinte di anni di inchieste, ma anche una riflessione sul senso del fare informazione oggi.

L’incontro chiuderà ufficialmente l’edizione 2025 di Transiti Letterari, confermando il ruolo della rassegna come spazio di confronto e approfondimento culturale, capace di attrarre nomi di primo piano e stimolare il dibattito pubblico anche nei piccoli centri del territorio.