Valle di Comino – Un enorme successo la raccolta straordinaria degli PFU organizzata da Fare Verde

La raccolta straordinaria degli PFU nella Valle di Comino è stato un atto d’amore per tanti cittadini e uomini delle Istituzioni Comunali che hanno partecipato insieme ai volontari di Fare Verde. Una vera e propria “Missione Compiuta” per Fare Verde che con la giornata ecologica del 15.5.2022 ha raggiunto i 100.000 Kg di pneumatici fuori uso avviati al riciclo .

La Dott. Manola Boccarossa Dirigente Nazionale e Presidente di Fare Verde Valle di Comino ha organizzato un’azione di bonifica sul territorio che rimarrà storica per la presenza di volontari come il Vicesindaco di Alvito Angelo Cervi e Paolo Fallena presidente del Consiglio Comunale di Atina che hanno dimostrato con impegno instancabile grande rispetto per l’Ambiente e amore per la Valle . Degna di nota la presenza del volontario Danilo Frattaroli arrivato da Frosinone per raccogliere gli pneumatici abbandonati nella Valle di Comino.

Per Fare Verde presente anche il Presidente provinciale che si è presentato nel punto di raccolta con un camion pieno zeppo di pneumatici raccolti con i volontari di Casalvieri. Una menzione particolare a Fare Verde Villa Latina che non ha fatto mancare i volontari a supporto dell’iniziativa e all’instancabile Dario Iannetta.

L’ambiente oggi ha stretto tanti cittadini di diversi comuni per la Valle e a tal proposito il Dirigente Nazionale di Fare Verde Manola Boccarossa che rappresenta Fare Verde nella Valle di Comino ha detto: “Si devono superare le divisioni comunali nella Valle perché l’Ambiente non ha confini . Se rispetteremo l’Ambiente la nostra bellissima Valle di Comino sarà sempre più bella e accattivante per l’ottima qualità della vita”. Ha infine ringraziato il Presidente Nazionale di Fare Verde Avv. Savino Gambatesa e il Presidente provinciale Dott. Marco Belli.

Il Dott. Belli Dirigente Nazionale e Presidente Provinciale di Fare Verde: Ringrazio il Consorzio Ecotyre diretto dal Dott. Piarulli per il supporto che ci offre . I Carabinieri di Atina per la loro presenza, il Sindaco di Atina che ha ospitato l’azione di volontariato e i Sindaci dei Comuni di Casalvieri, Alvito , Gallinaro, Settefrati e Villa Latina che ci hanno sostenuto. Un ringraziamento particolare va alla Protezione Civile di Atina e a tutti i cittadini della Valle di Comino compresi i volontari di Fare Verde per la bonifica di questo angolo bellissimo della nostra provincia di Frosinone.

Fare Verde chiede un intervento legislativo per la tracciabilità di ogni nuovo pneumatico con microchip da inserire nella fase di produzione per evitare il loro abbandono nell’Ambiente.

COMUNICATO STAMPA