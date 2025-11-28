Valle di Comino, Pittiglio: “Crollo produzione olio, Regione Lazio intervenga a sostegno comparto

“Accolgo favorevolmente la mozione presentata dalla consigliera regionale Sara Battisti, che chiede alla Regione Lazio interventi urgenti a sostegno del comparto olivicolo, in un momento particolarmente difficile per tutto il settore. Le associazioni di categoria hanno certificato un calo della produzione olearia pari a circa il 40% a livello regionale, con punte del 45% in provincia di Frosinone. Si tratta di numeri che fotografano una crisi gravissima e che coinvolge direttamente anche la Valle di Comino”.

Così in una nota il sindaco di San Donato Val Di Comino, Enrico Pittiglio.

“Nel nostro territorio – prosegue – l’olivicoltura rappresenta una componente essenziale dell’economia locale. Nonostante la straordinaria qualità dell’olio prodotto dai nostri frantoi, la forte contrazione delle quantità mette in difficoltà aziende e famiglie. Per questo riteniamo indispensabile che la Regione Lazio intervenga con misure concrete a favore degli olivicoltori: sostegni economici immediati, investimenti sulle infrastrutture, incentivi all’innovazione, rafforzamento dei controlli e valorizzazione della filiera. La salvaguardia del settore olivicolo non è solo una questione produttiva ma un elemento fondamentale di tutela del paesaggio, dell’occupazione e delle tradizioni della nostra comunità. Il mio auspicio – conclude – è che arrivino al più presto impegni concreti dal Presidente Rocca e dalla giunta regionale”.