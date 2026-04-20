Valle di Comino, la “Cento Miglia” tra borghi e sicurezza stradale

Itinerari al volante: quanto è bella la Valle di Comino! Venti comuni del Frusinate hanno accolto il passaggio dei veicoli storici della “Cento Miglia”. Ad Atina, missione sicurezza stradale nella giornata promossa da AC Frosinone e IanniRent- CS 5 consuntivo itinerario storiche e giornata sicurezza stradale Atina.

Un itinerario turistico ed enogastronomico, una giornata di sicurezza stradale: sono due gli appuntamenti cha hanno contrassegnato la prima parte della rassegna motoristica, turistica, sportiva e culturale organizzata da IanniRent in collaborazione con l’Automobile Club Frosinone, Ente che quest’anno celebra il centenario della sua nascita. Venti i comuni del Frusinate coinvolti, uniti per cogliere la grande opportunità del progetto con la finalità di promuovere il territorio.

Cinquanta auto d’epoca, alla scoperta di questo bellissimo angolo della Ciociaria, sabato e domenica scorsi sono state le protagoniste della prima edizione della “Cento Miglia Valle di Comino”, itinerario turistico ed enogastronomico con passaggio e sosta nei comuni della valle, accolti da stand di degustazione e promozione di prodotti tipici, in collaborazione con Coldiretti, Biodistretto Valle di Comino e Proloco.

I partecipanti si sono ritrovati a Settefrati, davanti alla Basilica – Santuario S. Maria di Canneto, incastonato nella natura selvaggia dei monti del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, a 1030 metri s.l.m., qui sono stati accolti dal rettore Don Antonio Molle che ha celebrato la messa e dato la benedizione alle vetture. Il corteo si è incamminato verso San Donato, dove il Comune ha offerto una colazione e dei gadget. Dopo il passaggio a Gallinaro, è giunto per il pranzo ad Atina, dove sono state servite le “tacconelle” – pasta tipica a forma romboidale – con i “Fagioli Cannellini di Atina DOP”. L’itinerario è ripreso con una visita al “Museo laboratorio della zampogna” a Villa Latina, interamente dedicato a uno degli strumenti più iconici e antichi della cultura popolare italiana, simbolo delle comunità pastorali che da secoli anima le festività e i riti della tradizione. Il tratto successivo, da Picinisco a San Biagio Saracinisco e Vallerotonda, un incantevole percorso nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise a lambire il lago di Cardito, immersi nella vallata di Cassino dominata dall’Abbazia. Ad Acquafondata ci si è lasciati tentare da un delizioso aperitivo con le caratteristiche e gustose pizze fritte, e si è arrivati fino a Viticuso, ultima tappa del primo giorno dove ha sede il primo e unico Museo italiano dedicato alla Pop Art intitolato a Sir Edoardo Paolozzi ed inaugurato nel 2025. Per cena, ad attendere gli equipaggi ormai stanchi ma soddisfatti, pronta la focaccia con l’”Abbuoto viticusano“ di agnello, un insaccato cotto a base di carne ovina, arricchito con spezie e un ripieno di uovo e peperone.

La domenica della “Cento Miglia Val di Comino” è iniziata nel bellissimo centro storico di Belmonte Castello, con un rinfresco offerto dal Comune, poi si è tornati a salutare Atina per sorseggiare un “I Coffee” in piazza Nassirya e per far visita alla Cantina La Ferriera per assaporare un buon cabernet doc. Quasi seguendo la linea del fiume Mollinaro, affluente del Melfa, sono stati attraversati altri comuni: Casalattico, Casalvieri, Fontechiari, Posta Fibreno per la pausa pranzo, Campoli Appennino, Pescosolido, Broccostella, Vicalvi. A chiusura dell’evento, una grande festa ad Alvito, dove era in corso una sagra con degustazione di prodotti tipici e il Comune ha offerto le penne all’arrabbiata. Una due giorni intensa di questa indimenticabile prima edizione ha permesso, attraverso il motorismo storico, di mettere in luce quanto di più bello abbia la Valle di Comino, tra paesaggi incontaminati, centri storici e borghi, luoghi di cultura, sapori e prodotti tipici, accoglienza e amicizia. Un particolare ringraziamento gli organizzatori lo rivolgono al Comando provinciale dei Carabinieri di Frosinone, che hanno seguito il corteo per l’intero percorso contribuendo in maniera determinante a garantire sicurezza e ordinata circolazione.

Dedicato ai giovani e alla sicurezza stradale, il secondo appuntamento della rassegna si è tenuto il 14 aprile con l’iniziativa “La sicurezza stradale si impara con il cuore e con il casco”, presso la scuola secondaria di primo grado di Atina. Con l’ottima accoglienza e partecipazione degli studenti e della dirigente scolastica Angela Bianchi, l’incontro, organizzato in collaborazione con Automobile Club Frosinone, Provincia di Frosinone, Comando provinciale dei Carabinieri e Polizia Locale, ha compreso teoria ed esperienze reali, con sessioni di didattica e di simulazione e, per la prima volta, grazie all’intervento straordinario dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si è inserito nel modulo formativo ACI il tema della fauna e sono stati illustrati gli animali selvatici che si possono incontrare sulle strade del territorio e come comportarsi.