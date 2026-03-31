“Valle di Comino – Insieme per la Bellezza”, al via la campagna di sensibilizzazione del Biodistretto

Sui social del Biodistretto Valle di Comino al via iniziative per un futuro sostenibile del territorio

Prende il via la campagna di sensibilizzazione promossa dal Biodistretto Valle di Comino “Valle di Comino – Insieme per la Bellezza”, un’iniziativa che mette al centro la cura del territorio come espressione di responsabilità collettiva e identità condivisa.

L’obiettivo della campagna non è soltanto quello di promuovere la raccolta dei rifiuti, che sarà comunque una parte principale dell’iniziativa, ma di diffondere un messaggio più ampio e profondo: la bellezza come valore culturale, civico e sociale da custodire ogni giorno, attraverso piccoli gesti concreti.

A farsi primi interpreti di questo impegno saranno i sindaci e gli amministratori del territorio, che, con il loro esempio, lanceranno un messaggio chiaro alla comunità. A seguire, il coinvolgimento sarà esteso a tutti i cittadini, chiamati a diventare protagonisti attivi nella tutela e valorizzazione della Valle di Comino. Le pagine Instagram e Facebook del Biodistretto saranno utilizzate per il lancio di video e iniziative.

Ogni angolo del territorio può essere adottato, curato, rispettato. Anche un gesto semplice – raccogliere un rifiuto, prendersi cura di uno spazio, mantenere pulito un luogo – contribuisce a costruire una visione condivisa di bellezza e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

“Valle di Comino – Insieme per la Bellezza” vuole essere dunque una chiamata all’azione, ma anche un invito a riscoprire il valore dei luoghi che viviamo ogni giorno, trasformando la cura dell’ambiente in un impegno quotidiano e diffuso.

La bellezza della Valle di Comino è un patrimonio di tutti: conservarla e valorizzarla è una responsabilità condivisa.