Valle di Comino – Il dissesto idrogeologico cagionato dal torrente Mollarino

Fare Verde Provincia di Frosinone il giorno 23 Novembre 2022 è stata presente ad Atina nella trasmissione Buongiorno Regione di Rai 3 . Per Fare Verde erano presenti Il presidente provinciale Dott. Marco Belli e la Dott. Manola Boccarossa presidente di Fare Verde Valle di Comino. Presente l’Amministrazione Comunale di Atina con il sindaco Rodolfo Valente, Paolo Fallena presidente del Consiglio Comunale di Atina e i Consiglieri Comunali Pisano Carmine e Valter Fasoli. Durante le riprese di Rai 3 gli Amministratori Comunali hanno evidenziato il dissesto idrogeologico , la carenza cronica di manutenzione degli argini , gli strani lavori di sistemazione idraulica e il caro bollette applicato dal Consorzio Valle del Liri. I numerosi cittadini presenti hanno presentato chiare doglianze per il caro bollette praticato dal consorzio Valle del Liri, per la mancanza di manutenzione agli argini e nell’alveo del torrente Mollarino ed hanno messo in evidenza la paura che ormai è palpabile per lo stato di degrado in cui versano i corsi d’acqua di superficie dell’areale. Tutti temono una nuova alluvione che li coglierebbe di sorpresa alla luce di quanto è già accaduto nel 2020. Fare Verde chiede al Sig. Prefetto di Frosinone di ordinare lavori di manutenzione straordinari per garantire l’incolumità pubblica in modo da non dover raccontare nuovi episodi di inondazioni come quelli già avvenuti nel 2018 e nel 2020 e soprattutto per scongiurare un probabilissimo disastro come quello accaduto ad Ischia che ha cagionato morti e feriti.

Comunicato stampa

