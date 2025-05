Valle del Sacco: Trasparenza nella caratterizzazione , il paradosso di Supino

La richiesta di accesso agli atti avanzata dall’associazione Fare Verde Provincia di Frosinone APS all’Arpa Lazio , per ottenere documenti relativi alla caratterizzazione del suolo nel comune di Supino, nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bacino Idrico Valle del Sacco, ha incontrato un ostacolo inquietante. L’ente ha comunicato che, prima di rilasciare le informazioni, ha dovuto inoltrare richiesta al “soggetto controinteressato”, per verificare eventuali opposizioni.

Ma chi è davvero il controinteressato? Non gli agricoltori e i piccoli allevatori che da anni subiscono le conseguenze dell’inquinamento. Non i cittadini di Supino, che vivono ogni giorno l’impatto del disastro ambientale. Bensì una società – con gente di chissà dove – interessata unicamente al suolo per motivi di profitto. Un paradosso normativo che ribalta le priorità, ignorando il diritto alla trasparenza e alla conoscenza delle persone che abitano la zona.

Si parla tanto di bonifica del SIN Valle del Sacco, ma, all’atto pratico e per il momento, la popolazione resta all’oscuro persino quando chiede ufficialmente informazioni. Eppure, sono proprio le famiglie della Valle del Sacco che hanno pagato il prezzo più alto per anni di esposizione a un territorio inquinato. Il diritto a conoscere lo stato dei terreni dove vivono dovrebbe essere inalienabile, e invece si scontra con burocrazia e interessi alieni alla comunità locale.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS non accetta questo silenzio istituzionale. La trasparenza ambientale non deve essere un privilegio concesso solo a chi cerca il profitto, ma un diritto fondamentale di chi, in questa valle, ha costruito la propria vita. La popolazione merita trasparenza!

Fare Verde Provincia di Frosinone APS