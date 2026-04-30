Valle del Sacco, la Prefettura di Frosinone apre al coordinamento interistituzionale

Mastrangeli e Querqui, Sindaci di Frosinone e Ceccano, hanno incontrato il Prefetto Ranieri per discutere di un protocollo d’intesa tra Comuni e dei necessari tavoli tecnici con gli enti competenti.

I Sindaci di Frosinone e Ceccano, Riccardo Mastrangeli e Andrea Querqui, hanno incontrato il Prefetto, Sua Eccellenza Giuseppe Ranieri, per presentare una bozza di protocollo d’intesa tra i Comuni ciociari della Valle del Sacco. Sono state coinvolte anche Anagni, Arce, Castro dei Volsci, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pofi, Sgurgola e Supino.

Il Prefetto ha accolto il proposito con favore rendendosi disponibile a coordinare un tavolo tecnico con la partecipazione degli enti istituzionali territoriali e regionali deputati al contrasto ed alla prevenzione in materia ambientale nonché dei vertici delle Forze di Polizia, che sarà convocato dopo la sottoscrizione del protocollo da parte di tutti i Comuni coinvolti. È un passaggio che rafforza significativamente il peso istituzionale dell’iniziativa e ne garantisce il necessario coordinamento sovracomunale.

Gli ultimi episodi di sversamento illecito nel Fiume Sacco hanno riaperto vecchie ferite di un territorio per troppo tempo martoriato dall’inquinamento. Si è arrivati nel tempo al riconoscimento del Sito d’interesse nazionale, Sin “Bacino del fiume Sacco”, e all’avvio dell’iter per le bonifiche urgenti, ma restano episodi che incidono negativamente e non devono essere sottovalutati.

È stata anche posta l’attenzione sull’inquinamento atmosferico e sui piani d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria. La conformazione geomorfologica dell’area non favorisce un ricircolo ottimale, tanto da far figurare Frosinone e Ceccano tra le città con maggiori sforamenti dei livelli inquinanti a livello nazionale, nonostante gli sforzi delle Amministrazioni per il contenimento del fenomeno.

Sono due fronti distinti, due emergenze che richiedono risposte diverse ma ugualmente urgenti. Si lavora ormai anche all’apertura di un tavolo con Regione e Arpa Lazio per definire azioni concrete di monitoraggio e contrasto all’inquinamento atmosferico. Un percorso che prende forma grazie a un passaggio istituzionale importante. Si vuole definire una serie di azioni congiunte di monitoraggio della qualità dell’aria, contrasto all’inquinamento atmosferico e sensibilizzazione della cittadinanza.

«Ringrazio il Prefetto per l’attenzione e la disponibilità dimostrate su questioni così rilevanti per il nostro territorio – dichiara il Sindaco Mastrangeli – Il ruolo di coordinamento della Prefettura rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare l’efficacia dell’azione istituzionale, di concerto con gli amministratori e i cittadini della Valle del Sacco. Un ringraziamento anche al sindaco di Ceccano per la collaborazione e la condivisione di un percorso che conferma quanto sia strategico il lavoro sinergico tra enti.

L’amministrazione di Frosinone è da sempre attenta ai temi ambientali e prosegue con determinazione nell’impegno a tutela della salute e della qualità della vita delle persone, attraverso azioni condivise e interventi concreti».

«Esprimo sincero apprezzamento al Prefetto – dichiara il Sindaco Querqui – per la sensibilità e l’apertura dimostrate su entrambe le questioni. È un interlocutore attento alle istanze del territorio e in grado di cogliere urgenza e complessità delle sfide ambientali da affrontare. Un ringraziamento particolare anche al Sindaco Mastrangeli per la proficua collaborazione istituzionale e la pronta condivisione di questo percorso a tutela della salute e dell’ambiente dei nostri cittadini».