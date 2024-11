VALLE DEL SACCO, GHERA: «PROSEGUE Il LAVORO DELLA REGIONE LAZIO»

A Frosinone il punto sugli interventi di bonifica, novità anche per l’ex discarica “Le Lame”

Si è svolto presso il teatro Vittoria di Frosinone, il convengo dal titolo “Accordo di programma nel SIN bacino del fiume Sacco – Stato dell’arte sugli interventi”, durante il quale si è fatto il punto sullo stato di avanzamento della bonifica dell’area e degli interventi messi in campo dalla Regione Lazio, insieme con Arpa, gli enti scientifici e le province di Roma e Frosinone.

«Prosegue il lavoro della Regione Lazio per le bonifiche nella Valle del Sacco», ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del Territorio, al Ciclo dei Rifiuti e Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera.

«Con la collaborazione della Provincia di Frosinone e del Comune di Frosinone, sono stati fatti passi avanti anche su alcuni ostacoli che impedivano di fatto l’avvio degli interventi previsti per uno dei siti che maggiormente preoccupano dal punto di vista ambientale, la ex discarica “Le Lame”. Nei prossimi giorni si potrà dare avvio alle prime operazioni propedeutiche alla definizione dell’analisi di rischio per poi procedere ad attuare la bonifica. Un ulteriore step, che porta al 90% gli interventi specifici sui siti avviati. L’impegno preso, assieme alle istituzioni nazionali, è di intervenire sulle aree inquinate e allo stesso tempo monitorare la salute dei cittadini, come confermano i risultati derivanti dagli studi del Dipartimento di Epidemiologia», ha spiegato l’assessore Ghera.

Al convegno, organizzato in collaborazione con gli ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri, hanno partecipato anche il capogruppo FdI Commissione Ambiente e Territorio della Camera dei Deputati, Aldo Mattia, il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, il presidente della provincia di Frosinone, Luca Di Stefano e il direttore regionale del dipartimento “Ciclo dei rifiuti” della Regione Lazio, Wanda D’Ercole, che ha illustrato lo stato di attuazione del programma nel SIN, ricordando anche il recente intervento di messa in sicurezza della discarica per rifiuti pericolosi di Colleferro nel sito denominato “Arpa 2”.

