Valle del Sacco, Ciacciarelli (Lega): “Approvato mio emendamento al DEF-PER per creazione portale sulle operazioni di bonifica”

“È stato approvato un mio emendamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2022 circa le politiche di coesione della Strategia Europea 2020 e le indicazioni programmatiche per il ciclo 2021-2027, che prevede di aggiungere al paragrafo “Le policy per la protezione e la sostenibilità ambientale a pag. 70 dopo le parole “nella Valle del Sacco” aggiungere il seguente ulteriore periodo “ delle cui operazioni si darà notizia al territorio attraverso la realizzazione di un portale dedicato per la consultazione da parte dei cittadini di tutte le operazioni di bonifica effettuate e da effettuare nel timing di lavoro, del cronoprogramma e delle risorse impegnate.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA