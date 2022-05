ValigiaLab 2022: il 29 maggio data ultima per le candidature

I giovani studiosi delle arti dello spettacolo hanno tempo fino al 29 giugno per candidarsi al dodicesimo ValigiaLab, il laboratorio residenziale gratuito di alta formazione sulle tecniche di recitazione che si svolgerà dall’1 all’8 agosto presso il Centro di Educazione Ambientale dell’isola di Caprera.

Il Laboratorio, quest’anno, sarà a cura di Renato Carpentieri, con la collaborazione del Professor Fabrizio Deriu.

L’iniziativa è parte integrante del festival “La Valigia dell’attore” che si svolge dal 2003 sull’isola de La Maddalena e che quest’anno avrà luogo dal 26 al 30 luglio 2022.

L’edizione 2022 del ValigiaLab gode del Patrocinio del Comune di La Maddalena e dell’Ente Parco Arcipelago di La Maddalena ed è sostenuto dal Nuovo Imaie con la partecipazione della Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté.

Per avviare la propria candidatura sarà necessario compilare la domanda di ammissione e un provino di recitazione (audio-video) di massimo 5 minuti e seguire tutte le informazioni presenti al link https://www.lavaligiadellattore.com/laboratori/valigialab2022/

Il ValigiaLab, organizzato dall’Associazione culturale Quasar, è nato nel 2010 da un’intuizione del prof. Ferruccio Marotti. Fino al 2014 è stato realizzato in collaborazione con il Centro Teatro Ateneo dell’Università “La Sapienza” di Roma e, successivamente, in collaborazione con la Scuola d’Arte cinematografica “Gian Maria Volonté”. Nel corso degli anni si sono succeduti all’insegnamento numerosi docenti di prestigio. Questo l’elenco dei tutor del ValigiaLab dall’inizio ad oggi: Toni Servillo, Paolo Rossi per due edizioni, Pierfrancesco Favino, Sonia Bergamasco, Elio Germano, Fabrizio Gifuni, Michele Riondino, Carlo Cecchi, Daniele Luchetti e Isabella Ragonese.

