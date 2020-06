Valiani: Ugl Lazio, «Dopo nostro convegno su infrastrutture il Presidente Zingaretti annuncia piano investimenti regionali e avvio cantieri sul territorio»

Apprendiamo con piacere che subito dopo il nostro convegno on line di questa mattina dal titolo ‘Le infrastrutture del Lazio’, il presidente della Regione Nicola Zingaretti ha convocato una conferenza stampa per annunciare i contenuti del piano sugli investimenti, il lavoro e l’avvio di cantieri in tutto il territorio regionale.

Come ribadito questa mattina, durante il tavolo di confronto dell’Ugl a cui hanno preso parte il segretario Nazionale, Francesco Paolo Capone, il segretario regionale, Armando Valiani, l’ex sottosegretario Onorevole Claudio Durigon, l’Europarlmentare Cinzia Bonfrisco, l’Onorevole Stefano Parisi, il promotore del Comitato Si alla Nuova Pontina, Andrea Ruggeri, e il presidente di Ance Latina, Pierantonio Palluzzi, la Regione Lazio e il nostro Paese hanno urgentemente bisogno di un rilancio delle opere pubbliche e di un rapido piano di apertura dei cantieri. Così come è necessario ridare dignità anche al sistema portuale laziale messo in secondo piano negli ultimi per favorire i porti delle regioni rosse.

Durante il dibattito poi è emersa la necessità di superare il codice degli appalti e l’Anac per dare subito avvio a tutte quelle opere già finanziante nel nostro Paese che garantirebbero investimenti al momento fermi al Mef per oltre 100 miliardi euro sul territorio nazionale con le evidenti ricadute in termini economici sul Pil e sullo sviluppo dei nostri territori.

Infine, come sottolineato dall’Onorevole Durigon, ricordando l’intervento di Mario Draghi sul Financial Times, la necessità di mobilitare immediatamente risorse importanti in termini di investimenti in opere pubbliche per superare questa grave crisi generata dalla Pandemia. «Siamo in un momento decisivo per il nostro Paese – spiegato Durigon – in cui si deve agire subito e dove invece un Governo come quello attuale stanzia più risorse per i monopattini che per il settore automobilistico che è insieme all’edilizia è uno dei settori chiave per la nostre economia».

Lo dichiara in una nota il segretario generale di Ugl Lazio, Armando Valiani

COMUNICATO STAMPA