Valiani, Lega: «Centrodestra maggioritario a Latina. Con Zaccheo e la Lega priorità a sicurezza, decoro e sviluppo della città»

«Il risultato ottenuto dalla lista della Lega alle ultime elezioni amministrative conferma la bontà del lavoro portato avanti sul territorio, nei borghi e nei quartieri di Latina».

Così il Armando Valiani, coordinatore cittadino del partito di Salvini che ha ottenuto oltre il 14% dei voti nel capoluogo pontino.

«Siamo il secondo partito in città e in alcuni Borghi nettamente il primo per voti e preferenze ottenute dai nostri 32 candidati. Un risultato straordinario di cui voglio ringraziare tutti i militanti e i candidati che hanno fatto una campagna elettorale porta a porta spiegando le nostre idee e in nostri programmi.

Giovani, professionisti, imprenditori, che hanno sposato un programma di impegni per Latina e i suoi cittadini e che si sono spesi in campagna elettorale per farlo arrivare al maggior numero possibile di elettori.

Un contributo importante di consensi che ha permesso alla Coalizione di Centrodestra di arrivare con le sue liste a raggiungere quasi il 54% dei voti e a Vincenzo Zaccheo di sfiorare la vittoria già al primo turno.

Dunque a Latina, dove il Centrodestra si è presentato unito abbiamo dimostrato di essere maggioritari come coalizione conquistando già la maggioranza dei seggi nell’assise comunale di Piazza del Popolo.

Un dato che rafforza ancor di più, in vista del ballottaggio di domenica prossima, il profilo e la caratura di Vincenzo Zaccheo come prossimo sindaco del capoluogo pontino.

La Lega – conclude Valiani -sara dunque una forza importante e centrale della prossima amministrazione e gli impegni presi con i cittadini, sulla sicurezza dei nostri quartieri, sul decoro della nostra città e sul programma di sviluppo e crescita di Latina saranno al primo posto nella nostra azione di governo insieme a Vincenzo Zaccheo».

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO10