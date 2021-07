Valentino Carofano (Valentino Racing) trionfa sul circuito Internazionale Napoli di Sarno

Il “Memorial Marco Casillo” – Trofeo Altanus 2021 corso il 25 e 25 luglio 2021 sul Circuito Internazionale Napoli è stata una delle più entusiasmanti gare di automobilismo ACI Sport Formula, con moltissimi team provenienti da tutta Italia che si sono dati battaglia.

Fra questi anche il team campano Valentino Racing che ha schierato il pilota di Talese Terme, Benevento, Valentino Carofano.

Inizialmente Carofano non ha brillato nelle qualifiche, forse a causa del poco grip della sua monoposto, poi nella notte i tecnici hanno lavorato incessantemente per resettare l’assetto e ripartire da zero.

Le prove libere di Domenica mattina sono andate meglio, i tecnici hanno lavorato ancora e in Gara 1 Valentino Carofano ha fatto ottimi progressi facendo registrare tempi interessanti.

Ma è stato in Gara 2 che il talento del pilota e lo straordinario lavoro del Team è uscito fuori in tutta la sua potenza. Grandissima partenza e giri spettacolari hanno valso il primo posto.

“Un podio fantastico una vittoria fantastica la sognavamo ma non pensavamo affatto di riuscire a fare tutto ciò. Il pilota dal podio ha indicato col dito verso la squadra, che con grande sudore hanno dato una macchina vincente. Questa vittoria è tutta dedicata a loro”, il commento del Team Valentino Racing.

COMUNICATO STAMPA