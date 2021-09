VALDARNOCINEMA FILM FESTIVAL annuncia i film selezionati per la 39esima edizione

Sono state annunciate le opere in concorso e fuori concorso per la trentanovesima edizione del Valdarnocinema Film festival, che si svolgerà a San Giovanni Valdarno dal 6 al 10 ottobre p.v. Tra film, documentari, opere di animazione e fiction, il comitato di selezione, presieduto dal direttore artistico Paolo Minuto, ha scelto un totale di 21 lavori, italiani e internazionali, per la competizione. Questi i titoli in concorso nella sezione lungometraggi: THE ROSSELLINI’S di Alessandro Rossellini; ULTIMINA di Jacopo Quadri; TENERAMENTE di Gino Bianchi; MOLECOLE di Andrea Segre; PALAZZO DI GIUSTIZIA di Chiara Bellosi; LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante. All’interno della categoria cortometraggi concorreranno invece: SOLITAIRE di Edoardo Natoli, I AM AFRAID TO FORGET YOUR FACE di Sameh Alaa, BROKEN ROOTS di ASIM TAREQ & SARAH ELZAYAT, MELINA di David Valolao; HO TUTTO IL TEMPO CHE VUOI di Franceso Falaschi; MAY I HAVE THIS SEAT? di Tabish Habib; GAS STATION di Olga Torrico; CARAMELLE ALLA MENTA di Linda Fratini; MY RIVER di Maria Elena Bonet; UNA NUOVA PROSPETTIVA di Emanuela Ponzano; SHERO di Claudio Casale; BUG di Isabella Infascelli; THE WEDDING CAKE di Monica Mazzitelli; EGGSHELL di Ryan William Harris; THE EAGLE OF CARTHAGE di Adriano Valerio.

Nella sezione fuori concorso Spazio Toscana, riservata a registi nati o residenti in regione, saranno questi i titoli in proiezione: come lungometraggi la fiction QUASI NATALE di Francesco Lagi e il documentario AYLESBURY di Carlotta Berti; come corti SALVO di Federico Cammarata, NON LO FARÒ PIÙ di Francesco Falaschi, CORRI di Leonardo Angeli e LA ZONA di Paolo Maggi.

Nel corso della rassegna, che si svolgerà come di consueto presso il CinemaTeatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, avrà luogo un evento speciale, organizzato in collaborazione con vari Isrtituti scolastici del comprensorio valdarnese con la partecipazione in sala degli studenti, che prevede la proiezione del film-documentario IN PRIMA LINEA di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso.

Ulteriori iniziative e premi speciali, cosi come il palinsesto completo della programmazione saranno rivelati nelle prossime settimane.

COMUNICATO STAMPA