Valcomino flagellata dal maltempo. Sfiorata la tragedia (FOTO)

Strade allagate, frane, e ponti crollati. Assume un contorno tragico lo spettacolo che si è presentato stamani,in diverse zone della Val di Comino, dove è Picinisco a far registrare i danni più ingenti. Le continue piogge delle ultime ore, hanno creato smottamenti ed alluvioni, creando non pochi disagi ai cittadini delle zone interessate. Interrotte le strade che da Atina portano a Picinisco, e stessa situazione per quanto riguarda San Biagio Saracinisco e Cardito. Tragedia sfiorata lungo la variante per S. Donato, dove una frana ha travolto un bus Cotral in transito, fortunatamente illesi autista e passeggeri. Si valuta l’ ipotesi di richiedere lo stato di calamità. Nel frattempo sui luoghi interessati, Proiezione Civile e Forze dell’ Ordine, sono già al lavoro per ristabilire la normalità.

