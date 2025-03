Valanga a Cortina, morta Elisa De Nardi: trovata sepolta sotto tre metri di neve. Il fratello Andrea ha provato a salvarla

Elisa De Nardi, la 40enne morta dopo essere stata stata travolta dalla valanga a Cortina e trovata sotto 3 metri di neve, era molto più di un’appassionata di montagna. Nata e cresciuta a Conegliano, aveva sviluppato fin da giovane un profondo legame con le cime dolomitiche, che scalava con passione e rispetto. Iscritta al CAI dal 2023, era un’alpinista esperta, amante del trekking e dello sci alpinismo, sempre pronta ad affrontare nuove sfide con la determinazione e la prudenza di chi la montagna la conosce davvero. Elisa De Nardi, chi era.Iscritta al CAI dal 2023, era un’alpinista esperta, amante del trekking e dello sci alpinismo, sempre pronta ad affrontare nuove sfide con la determinazione e la prudenza di chi la montagna la conosce davvero.Domenica 16 marzo, durante un’escursione a Forcella Giau con il fratello Andrea e altri due compagni, la fatalità l’ha travolta: una valanga l’ha sepolta sotto tre metri di neve.I soccorritori l’hanno estratta e rianimata sul posto, ma il destino non le ha dato scampo. La donna era stata trovata sotto tre metri di neve grazie ai cani delle unità cinofile, ma la temperatura corporea di soli 28 gradi e l’arresto cardiaco non le hanno lasciato scampo. È spirata poche ore dopo in ospedale a Treviso insieme ad Abel Ayala Anchundi originario dell’Ecuador, residente a Vittorio Veneto di 38 anni; entrambi sono morti in ospedale. Il fratello di 51 anni, Andrea De Nardi, si trova invece a Pieve di Cadore. La quarta persona, illesa e che ha lanciato l’allarme, è stato invece portato alla caserma di Cortina d’Ampezzo per essere interrogato(LEGGO)

Correlati