Val di Comino: la Provincia ne parla con il Ministro dell’Università Manfredi

L’occasione dell’incontro è stata una ricerca sulle aree interne, in particolare sulla Val di Comino, del corso di Diritto degli Enti Locali dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Oggi gli studenti, guidati dal docente Luigi Famiglietti, hanno incontrato in videoconferenza il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. Insieme a loro, l’Amministrazione Provinciale di Frosinone presieduta da Antonio Pompeo e rappresentata dal vicepresidente Luigi Vacana, con i sindaci del territorio, ad iniziare da Adolfo Valente, soggetto capofila del progetto. Presente anche il rettore dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Giovanni Betta.

A fare gli onori di casa, a distanza, è stata proprio la Provincia di Frosinone che, dalle primissime battute, ha sostenuto lo studio dell’Ateneo, facendosi promotrice della pubblicazione di questa preziosissima ricerca, che a breve andrà in stampa.

“Far rete con il territorio significa proprio questo – commentano Pompeo e Vacana – affidare agli studi del nostro Ateneo l’approfondimento di progetti che riguardano il futuro di quest’area, ma non solo. La presenza del Ministro, che ringraziamo insieme all’Università di Cassino e agli studenti, è testimonianza della grandissima validità del lavoro svolto. Siamo orgogliosi – hanno concluso – che sia stato proprio il nostro Ente a permettere la stampa di questa pregevole ricerca, su un territorio straordinario come la Val di Comino”.

COMUNICATO STAMPA