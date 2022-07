Val di Comino, boom di cani randagi. Si richiedono interventi

È boom di abbandoni di cani randagi in Val di Comino. L’ allarme viene lanciato dalle locali associazioni animaliste, che denunciano un aumento sconsiderato dei casi di abbandono con relativo incremento del fenomeno randagismo. Sono a centinaia, infatti, gli animali che si aggirano nei territori compresi nella Val di Comino e sempre più frequenti sono gli attacchi di questi animali, spinti ovviamente dalla fame, nei confronti di bestiame ed animali da cortile. Preoccupazione che aumenta anche tra i runner che spesso e volentieri, hanno incontri ravvicinati con questi animali e tanti sono gli episodi in cui si verificano aggressioni nei confronti dell’ uomo. Urgono interventi risolutivi e tempestivi per arginare un fenomeno velocemente in crescita.

Foto archivio

