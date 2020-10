Vademecum sul vaccino, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’antinfluenzale

Iniziano ad arrivare i vaccini antinfluenzali nelle regioni italiane. La campagna per la prevenzione della malattia stagionale parte ad ottobre un po’ ovunque. Quest’anno si è investito molto per farla perché si teme di confonderla con il Covid e quindi si ritiene necessario ridurre al minimo i casi. Le dosi richieste all’industria sono state quasi 17 milioni, cioè circa 7 milioni in più di quelle utilizzate l’anno scorso, ma in certe zone del Paese le autorità sanitarie sarebbero disponibili ad acquistarne di più. Il problema è che con la grande richiesta in tutto il mondo l’industria non riesce ad aumentare troppo le forniture.Chi ha diritto al vaccino gratuito? In base alla circolare di giugno del ministero alla Salute tutti coloro che hanno più di 60 anni (e non più di 65 come negli anni scorsi) e chi ha problemi di salute importanti, che lo rendono fragile di fronte all’influenza. Il ministero ha dato anche la possibilità di estendere la raccomandazione del vaccino, e quindi la gratuità, ai bambini da 6 mesi a 6 anni. Sono pochissime le regioni che hanno inserito anche questa categoria tra quelle a rischio.Dove si fa il vaccino?Generalmente si può richiedere direttamente al medico di famiglia, al quale le Asl consegnano le scorte di vaccino necessarie per i suoi assistiti fragili. Certe Regioni vaccinano anche nelle loro strutture territoriali, cioè i presidi Asl, oppure nelle farmacie. Comunque per il cittadino la cosa migliore è informarsi presso il medico. Talvolta i professionisti che condividono uno studio organizzano giornate per vaccinare tutti i loro pazienti nelle quali è presente un medico a turno.Chi non è a rischio può avere il vaccino?

Il ministero ha previsto che una volta vaccinate le persone ritenute a rischio, le dosi che avanzeranno potranno essere distribuite sempre gratuitamente a chi non rientra nelle categorie protette. L’anno scorso la copertura degli over 65 è stata del 55% e quest’anno non si arriverà di certo al 100%. Per questo si ritiene che ci saranno alcune centinaia di migliaia di dosi da distribuire.Esiste l’obbligo del vaccino anti influenzale?Lo ha previsto solo il Lazio in un’ordinanza del 17 aprile nella quale si rende obbligatoria la vaccinazione contro influenza e pneumococco per gli over 65 e per tutto il personale sanitario. Il Tar ha di recente bloccato la delibera della Regione.Si può fare il vaccino a pagamento in farmacia?Visto che il servizio pubblico quest’anno ha richiesto all’industria di consegnare tutte le dosi che aveva a disposizione, per le farmacie ne sono rimaste poche centinaia di migliaia. Le associazioni di categoria e l’ordine dei farmacisti hanno protestato, perché ne vogliono di più rispetto alle poche centinaia di migliaia previste, almeno 1,2-1,5 milioni.Quanto costa il vaccino in farmacia?Il prezzo varia a seconda dell’azienda che lo produce, ma non dovrebbe superare i 25 euro.Fino a quando ci si può vaccinare?Se la campagna sarà molto partecipata ci vorranno settimane a vaccinare tutti. Non sarà un problema perché il picco dell’influenza negli ultimi anni è arrivato a gennaio-febbraio.Quanto tempo dopo l’iniezione si è coperti?Ci vogliono 10-15 giorni perché il vaccino abbia effetto.Qual è l’obiettivo della campagna vaccinale di quest’anno?Secondo l’Oms per avere una buona copertura che abbassi nettamente la circolazione del virus bisogna raggiungere almeno il 75% delle persone a rischio. La diffusione ideale però è considerata quella del 95%, impossibile da raggiungere.

fonte repubblica.it – foto web