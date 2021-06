Vaccino, fiale scambiate per errore: a Napoli somministrate 44 dosi di Astrazeneca al posto di Pfizer

Sono andate all’hub vaccinale per ricevere la loro dose di vaccino anti Covid, e alla Asl erano convinti di aver somministrato loro Pfizer, ma in realtà era AstraZeneca. È successo a Napoli domenica 30 maggio, nel centro vaccinale della Fagianeria a Capodimonte: secondo quanto riferisce l’edizione di Napoli di Repubblica, le persone vaccinate per errore col vaccino sbagliato sono 44 e «si sarebbe trattato di un errore del farmacista incaricato di prendere il flacone».Anziché Pfizer, scrive Repubblica, il farmacista avrebbe scongelato il vaccino sbagliato e preparato siringhe (si trattava della prima dose) contenenti AstraZeneca: ma sia chi ha somministrato il vaccino, sia chi lo ha ricevuto, pensavano che si trattasse di Pfizer. E anche sul certificato è stato erroneamente attestato che era stato utilizzato il vaccino americano e non quello anglo-svedese.

fonte leggo.it