Vaccino anti Covid, finti sms agli ottantenni e comunicati fake dell’Aifa: l’allarme choc della polizia

La fake news imperversano sul web e si inseriscono in ogni crepa dell’informazione, spiazzando e disorientando lettori e cittadini. È quanto sta succedendo negli ultimi giorni anche riguardo il vaccino anti Covid, dopo che un lotto di quello AstraZeneca è stato ritirato in via precauzionale la corsa settimana: la Polizia di Stato, sulla sua pagina Facebook, mette in guarda da questi pericoli e invita tutti a informarsi solo sui canali ufficiali.In rete infatti stanno circolando sia dei finti sms, sia un falso comunicato Aifa «nel quale viene fatto divieto di utilizzo di diversi lotti di vaccino AstraZeneca contro il Covid-19. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha smentito la notizia ribadendo che l’unico lotto di vaccino AstraZeneca oggetto del divieto d’uso sul territorio nazionale è il numero ABV2856. Si ricorda che le uniche informazioni e comunicazioni attendibili, riguardanti la campagna vaccinale in atto contro il Covid-19, sono quelle reperibili sul sito ufficiale dell’Agenzia Italiana del Farmaco www.aifa.gov.it».La pandemia, in particolare la campagna vaccinale contro il Covid-19, è sempre più occasione per tentativi di truffa. «Stanno pervenendo numerose segnalazioni riguardanti una campagna fraudolenta correlata alla somministrazione dei vaccini – Covid 19 rivolta, in particolare, a soggetti ultra-ottantenni. Nel dettaglio -viene rilevato- diversi assistiti hanno ricevuto sms con i quali vengono invitati a contattare il numero 1240 per prenotare la vaccinazione o ricevere informazioni in merito. Si invita a diffidare di tali messaggi». Sta circolando sulla rete un falso comunicato AIFA nel quale viene fatto divieto di utilizzo di diversi lotti di vaccino AstraZeneca contro il Covid19.

Si raccomanda, sempre, di non condividere notizie ricevute attraverso la messaggistica istantanea di cui non si abbia certezza della provenienza ma di segnalarle al commissariato di ps online della Polizia Postale e delle Comunicazioni www.commissariatodips.it

FONTE LEGGO.IT