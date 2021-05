Vaccino anti Covid-19: l’elenco delle farmacie in provincia di Frosinone

Sono 79 le farmacie della provincia di Frosinone che hanno aderito alla campagna vaccinale anti Covid-19 e sono state inserite nella rete regionale dei punti di somministrazione.Dal 1 giugno, sarà possibile vaccinarsi con il vaccino monodose Johnson & Johnson nelle farmacie solo attraverso il sistema di prenotazione on-line della Regione Lazio, nell’ambito della fascia di età per cui è attiva la prenotazione. Non è possibile prenotare direttamente nelle farmacie.

COD.

REG.LE

DENOMINAZIONE COMUNE

00210 FARMACIA PATRICELLI TRIVIGLIANO

00221 FARMACIA FELLI AMELIA SERRONE

00272 FARMACIA SAN BENEDETTO DI PEDE CANDIDA ALATRI

00290 FARMACIA DE SANTIS MARIA VITTORIA ANAGNI

00327 FARMACIA CATALDI SNC FIUGGI

00353 FARMACIA COMUNALE PALIANO PALIANO

00358 FARMACIA CIOTTI PIGLIO

00418 FARMACIA CONTI ALATRI

00426 FARMACIA COLLELAVENA ALATRI

00428 FARMACIA CERIMELE PALIANO

00455 LA CERTOSA COLLEPARDO

00465 FARMACIA MADONNA DI TUFANO DI MARTINELLI L. E ZIRIZZOTTI O. ANAGNI

00477 FARMACIA CITTA’ DEI PAPI ANAGNI

00127 FARMACIA QUERQUI CECCANO

00186 FARMACIA CICCONE POFI

00264 FARMACIA AMBROSI CASTRO DEI VOLSCI

00298 FARMACIA RAMA SUPINO

00304 FARMACIA DEI SEMPLICI BOVILLE ERNICA

00324 FARMACIA PICARAZZI BOVILLE ERNICA

00350 FARMACIA DE MATTHAEIS FROSINONE

00361 FARMACIA CAVONI FROSINONE

00369 FARMACIA PALLESCHI FROSINONE

00379 FARMACIA NUOVA DR.SSA PAPALEO VEROLI

00384 FARMACIA TAMBUCCI CECCANO

00396 FARMACIA MADONNA DELLA NEVE FROSINONE

00397 FARMACIA MADONNA DELLA PACE SAS CECCANO

00406 FARMACIA BATTISTI DI OROLOGIO DONATELLA & C. SAS TORRICE

00415 FARMACIA MASTRANGELI FROSINONE

00422 FARMACIA DOTT. GIUSEPPE MALANDRUCCOLO & C. SAS STRANGOLAGALLI

00424 FARMACIA DOTT. GIUSEPPE MALANDRUCCOLO & C. SAS PATRICA

00433 FARMACIA SAN ROCCO SAS DI MASSIMO ZAVAGLIA E C. VILLA SANTO STEFANO

00434 FARMACIA PAPETTI MARIA VEROLI

00438 FARMACIA DEL VIALE FROSINONE

00446 FARMACIA PACILIO VALLECORSA

00461 FARMACIA DEL CORSO FROSINONE

00463 FARMACIA SEGNERI CEPRANO

00466 FARMACIA PERUZZI MARIA AGATA CECCANO

00467 FARMACIA MAGLIOCCHETTI DI POTENZIANI ADRIANA FUMONE

00488 FARMACIA SIGAFARMA SRL ARNARA

00494 FARMACIA MILLANTI SRL GIULIANO DI ROMA

00495 FARMACIA DEGLI ULIVI SNC BOVILLE ERNICA

00510 FARMACIA SAN ROCCO DI ADELE SPAZIANI ED ANTONELLA FRANCHI PATRICA

00520 FARMACIA REMO MASTRANGELI SAS VEROLI

00174 FARMACIA ANTIGNANI LUIGI ATINA

00263 FARMACIA VENDITTI ANNA VICALVI

DISTRETTO A

DISTRETTO B

DISTRETTO C

00300 FARMACIA PICINISCO DR.SSA CEDRONE LUCIANA PICINISCO

00330 FARMACIA CARRATURO ELENA ARPINO

00345 FARMACIA TORRISI STEFANO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

00349 FARMACIA FERRARO CARLO ENRICO ATINA

00392 FARMACIA MARINI STEFANO SORA

00405 FARMACIA TARI MARIALAURA CAPONE ISOLA DEL LIRI

00429 PAOLACCI LUCIANA S.DONATO VAL DI COMINO

00442 FARMACIA POCE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

00444 FARMACIA CELLUPICA SORA

00472 FARMACIA BIANCHI DI BIANCHI ANNA E CAPUANO PEPPINO & C. ARPINO

00474 FARMACIA DI BONA VINCENZO SAS DEL DOTT. DI BONA VINCENZO CASALVIERI

00501 FARMACIA SAVOIA SARA SORA

00506 FARMACIA EFFECI DR.SSA DI VITO SETTEFRATI

00513 FARMACIA COMUNALE SORA SORA

00514 FARMACIA SS TRINITA’ DI CIMINO E CENNAMO SRL ROCCA D’ARCE

00515 FARMACIA FERFARMA SRL ALVITO

00076 FARMACIA RICCIUTI FRANCO CASSINO

00207 FARMACIA FELICI PUCCETTI RUGGERO CASSINO

00208 FARMACIA VERNILE VILLA SANTA LUCIA

00239 FARMACIA PRIGIOTTI FABRIZIO CASSINO

00412 FARMACIA EUROPA DOTT. SERGIO RICCIUTI CASSINO

00431 FARMACIA FISCHETTI ANTONIO & C. S.n.c. ROCCASECCA SCALO

00437 FARMACIA CAPORUSSO ESPERIA

00448 FARMACIA SAN GRIMOALDO PONTECORVO

00470 FARMACIA MESSORE s.a.s. DEL DR. MESSORE PASQUALE & C. AUSONIA

00475 FARMACIA COMUNALE CERVARO CERVARO

00483 FARMACIA IL PONTE PONTECORVO

00485 FARMACIA DELLE VALLI VALLEROTONDA

00487 FARMACIA INTERAMNA PIGNATARO INTERAMNA

00489 FARMACIA SAN BENEDETTO SRL CASSINO

00491 FARMACIA NARDONE SNC DI FABRIZIO E GENNARO NARDONE SAN GIORGIO A LIRI

00512 FARMACIE SAN TOMMASO SRL AQUINO

00509 FARMACIA GARGANI SAS DELLA DOTT.SSA STEFANIA CERVINI & C. MOROLO

