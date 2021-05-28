Vaccino anti Covid-19: l’elenco delle farmacie in provincia di Frosinone

Sono 79 le farmacie della provincia di Frosinone che hanno aderito alla campagna vaccinale anti Covid-19 e sono state inserite nella rete regionale dei punti di somministrazione.Dal 1 giugno, sarà possibile vaccinarsi con il vaccino monodose Johnson & Johnson nelle farmacie solo attraverso il sistema di prenotazione on-line della Regione Lazio, nell’ambito della fascia di età per cui è attiva la prenotazione. Non è possibile prenotare direttamente nelle farmacie.
COD.
REG.LE
DENOMINAZIONE COMUNE
00210 FARMACIA PATRICELLI TRIVIGLIANO
00221 FARMACIA FELLI AMELIA SERRONE
00272 FARMACIA SAN BENEDETTO DI PEDE CANDIDA ALATRI
00290 FARMACIA DE SANTIS MARIA VITTORIA ANAGNI
00327 FARMACIA CATALDI SNC FIUGGI
00353 FARMACIA COMUNALE PALIANO PALIANO
00358 FARMACIA CIOTTI PIGLIO
00418 FARMACIA CONTI ALATRI
00426 FARMACIA COLLELAVENA ALATRI
00428 FARMACIA CERIMELE PALIANO
00455 LA CERTOSA COLLEPARDO
00465 FARMACIA MADONNA DI TUFANO DI MARTINELLI L. E ZIRIZZOTTI O. ANAGNI
00477 FARMACIA CITTA’ DEI PAPI ANAGNI
00127 FARMACIA QUERQUI CECCANO
00186 FARMACIA CICCONE POFI
00264 FARMACIA AMBROSI CASTRO DEI VOLSCI
00298 FARMACIA RAMA SUPINO
00304 FARMACIA DEI SEMPLICI BOVILLE ERNICA
00324 FARMACIA PICARAZZI BOVILLE ERNICA
00350 FARMACIA DE MATTHAEIS FROSINONE
00361 FARMACIA CAVONI FROSINONE
00369 FARMACIA PALLESCHI FROSINONE
00379 FARMACIA NUOVA DR.SSA PAPALEO VEROLI
00384 FARMACIA TAMBUCCI CECCANO
00396 FARMACIA MADONNA DELLA NEVE FROSINONE
00397 FARMACIA MADONNA DELLA PACE SAS CECCANO
00406 FARMACIA BATTISTI DI OROLOGIO DONATELLA & C. SAS TORRICE
00415 FARMACIA MASTRANGELI FROSINONE
00422 FARMACIA DOTT. GIUSEPPE MALANDRUCCOLO & C. SAS STRANGOLAGALLI
00424 FARMACIA DOTT. GIUSEPPE MALANDRUCCOLO & C. SAS PATRICA
00433 FARMACIA SAN ROCCO SAS DI MASSIMO ZAVAGLIA E C. VILLA SANTO STEFANO
00434 FARMACIA PAPETTI MARIA VEROLI
00438 FARMACIA DEL VIALE FROSINONE
00446 FARMACIA PACILIO VALLECORSA
00461 FARMACIA DEL CORSO FROSINONE
00463 FARMACIA SEGNERI CEPRANO
00466 FARMACIA PERUZZI MARIA AGATA CECCANO
00467 FARMACIA MAGLIOCCHETTI DI POTENZIANI ADRIANA FUMONE
00488 FARMACIA SIGAFARMA SRL ARNARA
00494 FARMACIA MILLANTI SRL GIULIANO DI ROMA
00495 FARMACIA DEGLI ULIVI SNC BOVILLE ERNICA
00510 FARMACIA SAN ROCCO DI ADELE SPAZIANI ED ANTONELLA FRANCHI PATRICA
00520 FARMACIA REMO MASTRANGELI SAS VEROLI
00174 FARMACIA ANTIGNANI LUIGI ATINA
00263 FARMACIA VENDITTI ANNA VICALVI
DISTRETTO A
DISTRETTO B
DISTRETTO C
00300 FARMACIA PICINISCO DR.SSA CEDRONE LUCIANA PICINISCO
00330 FARMACIA CARRATURO ELENA ARPINO
00345 FARMACIA TORRISI STEFANO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
00349 FARMACIA FERRARO CARLO ENRICO ATINA
00392 FARMACIA MARINI STEFANO SORA
00405 FARMACIA TARI MARIALAURA CAPONE ISOLA DEL LIRI
00429 PAOLACCI LUCIANA S.DONATO VAL DI COMINO
00442 FARMACIA POCE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
00444 FARMACIA CELLUPICA SORA
00472 FARMACIA BIANCHI DI BIANCHI ANNA E CAPUANO PEPPINO & C. ARPINO
00474 FARMACIA DI BONA VINCENZO SAS DEL DOTT. DI BONA VINCENZO CASALVIERI
00501 FARMACIA SAVOIA SARA SORA
00506 FARMACIA EFFECI DR.SSA DI VITO SETTEFRATI
00513 FARMACIA COMUNALE SORA SORA
00514 FARMACIA SS TRINITA’ DI CIMINO E CENNAMO SRL ROCCA D’ARCE
00515 FARMACIA FERFARMA SRL ALVITO
00076 FARMACIA RICCIUTI FRANCO CASSINO
00207 FARMACIA FELICI PUCCETTI RUGGERO CASSINO
00208 FARMACIA VERNILE VILLA SANTA LUCIA
00239 FARMACIA PRIGIOTTI FABRIZIO CASSINO
00412 FARMACIA EUROPA DOTT. SERGIO RICCIUTI CASSINO
00431 FARMACIA FISCHETTI ANTONIO & C. S.n.c. ROCCASECCA SCALO
00437 FARMACIA CAPORUSSO ESPERIA
00448 FARMACIA SAN GRIMOALDO PONTECORVO
00470 FARMACIA MESSORE s.a.s. DEL DR. MESSORE PASQUALE & C. AUSONIA
00475 FARMACIA COMUNALE CERVARO CERVARO
00483 FARMACIA IL PONTE PONTECORVO
00485 FARMACIA DELLE VALLI VALLEROTONDA
00487 FARMACIA INTERAMNA PIGNATARO INTERAMNA
00489 FARMACIA SAN BENEDETTO SRL CASSINO
00491 FARMACIA NARDONE SNC DI FABRIZIO E GENNARO NARDONE SAN GIORGIO A LIRI
00512 FARMACIE SAN TOMMASO SRL AQUINO
00509 FARMACIA GARGANI SAS DELLA DOTT.SSA STEFANIA CERVINI & C. MOROLO
COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO