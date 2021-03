Vaccini, Speranza firma intesa con i farmacisti. L’arrivo di Johnson & Johnson previsto il 19 aprile

Sulle vaccinazioni in farmacia è stato siglato l’accordo. Ad annunciarlo lo stesso ministro della Salute: “Ho appena firmato il protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese – ha spiegato Roberto Speranza – la campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”.

Un accordo che prevede il via libera alla vaccinazione dei farmacisti che saranno abilitati attraverso un opportuno corso – ad eccezione delle vaccinazioni nei confronti dei soggetti ad “estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica”. E verrà riconosciuta una remunerazione di 6 euro per l’atto professionale del singolo inoculo vaccinale (sarà poi demandato ad appositi accordi con le Regioni e le Province autonome il riconoscimento, a favore delle farmacie, di eventuali ulteriori oneri).

Al via la Liguria

E per accelerare nella campagna vaccinale la prima Regione ad aver arruolato le farmacie è stata la Liguria dove è possibile immunizzarsi da oggi contro il Covid. Al momento sono 52 le strutture disponibili. A iniettare i vaccini sano medici o personale abilitato. “Bisogna vaccinare tanto e velocemente per poter ripartire”, aveva detto il presidente della Liguria Giovanni Toti, ieri, annunciando l’iniziativa.

Il Lazio

“Sono circa mille, su 1.800, Le farmacie del Lazio che hanno dato la loro pre-adesione alla campagna vaccinale”, ha sottolineato invece il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti. L’obiettivo ha aggiunto il presidente “è organizzarci sulle modalità di distribuzione e di prenotazione in modo di arrivare pronti a fine aprile, quando è previsto l’arrivo delle prime dosi del vaccino Johnson&Johnson”.

L’arrivo del vaccino Johnson & Johnson

Ed è previsto entro meno di un mese in Europa, il 19 aprile, l’arrivo del vaccino Johnson & Johnson, già approvato le scorse settimane da Ema e Aifa. Si tratta del quarto anti Covid che sbarca nell’Unione Europea dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Un arrivo molto atteso, anche perché il vaccino è monodose, al contrario di quelli attualmente in uso che necessitano di richiamo: all’Italia stando agli accordi europei spettano 7,3 milioni di dosi nel secondo trimestre e 15,9 nel terzo.

fonte La Repubblica – foto archivio