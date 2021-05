Vaccini in Farmacia, nel Lazio in prima mezz’ora mille prenotazioni

“È on line sul portale salutelazio.it la prenotazione del vaccino J&J in farmacia. Nella prima mezz’ora si sono raggiunte le mille prenotazioni. Un vero e proprio successo, dovuto alla collaborazione con Federfarma e alle altre organizzazioni rappresentative della categoria e le strutture del Servizio Sanitario Regionale. Da oggi i cittadini del Lazio hanno uno strumento in più per aderire alla campagna vaccinale. A regime saranno oltre mille le farmacie aderenti.” Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

