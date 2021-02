E’ prevista martedì, salvo imprevisti, l’inizio della campagna di vaccinazione degli under 55 con le dosi di AstraZeneca. Il vaccino arriverà per la prima volta sabato in Italia, con le prime 249.600 fiale, e lunedì dovrebbe essere completata la distribuzione nei 293 centri di somministrazione. Martedì le dosi, il cui arrivo era inizialmente stato previsto per il 15 febbraio, dovrebbero già essere disponibili per essere iniettate.

foto e fonte tgcom24.mediaset.it