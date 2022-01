Vaccinazione pediatrica fascia 5-11 anni, domani il webinar della Asl di Frosinone

Focus sulla vaccinazione pediatrica per la fascia d’età 5-11 anni, per fugare dubbi e rispondere a tutte le domande dei genitori che devono ancora vaccinare i propri figli.

È questo il tema del webinar che la Asl, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ed il Comune di Serrone, terrà domani, sabato 29 Gennaio alle 10.00 sulla piattaforma Google Meet.

L’iniziativa sfrutta i canali tecnologici per dare modo alla platea più ampia possibile di partecipare restando a casa in tutta sicurezza.

L’incontro online è infatti aperto a tutte le famiglie che potranno così confrontarsi con i medici e acquisire le informazioni utili per una scelta consapevole basata su dati scientifici reali.

Saranno la Dott.ssa Maria Gabriella Calenda, responsabile del Centro Vaccinale Asl di Frosinone e la Dott.sa Flavia Amaro, Pediatra Covid-scuola a chiarire i motivi per i quali sottoporre alla vaccinazione i bambini dai 5 agli 11 anni è opportuno e raccomandato e come vanno preparati psicologicamente.

Una fascia d’età che va protetta e non esposta ai rischi che il virus comporta per la salute, in particolare per i piccoli particolarmente fragili che soffrono di patologie croniche.

I dati ci dicono che gli effetti avversi sono rari e di lieve entità. La collaborazione delle famiglie è fondamentale affinché, attraverso la vaccinazione, i bambini possano finalmente e pienamente riappropriarsi della propria infanzia.

Per partecipare alla videoconferenza è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo: webinar@aslfrosinone.it

COMUNICATO STAMPA