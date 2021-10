Vaccinazione antinfluenzale, antipneumococcica e terza dose per gli operatori sanitari

La Circolare del Ministero della Salute e il Protocollo Operativo della Regione Lazio per “Prevenzione e Controllo dell’Influenza”, prevedono, come indispensabile intervento di sanità pubblica, anche per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la forte raccomandazione della vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica per tutto il personale delle Aziende Sanitarie e per gli Operatori Sanitari in genere.Sedi ed orari per la vaccinazione antinfluenzale sono riportati sul sito www.asl.fr.it E’ stata attivata, altresì, la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid-19, a distanza di 6 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, per tutti gli Operatori Sanitari che possono recarsi, in accesso diretto, presso gli Hub aziendali oppure prenotarsi attraverso il sito regionale www.prenotavaccino-covid.regione.lazio.it I due vaccini possono essere effettuati in cosomministrazione o a distanza di 14 gg. l’uno dall’altro.Gli operatori sanitari possono rivolgersi anche al proprio Medico di Base aderente alle campagne. La vaccinazione degli Operatori Sanitari è obiettivo prioritario di una società civile che è impossibile raggiungere senza la disponibilità e l’impegno a vaccinare e a vaccinarsi di ognuno di noi: con il nostro gesto responsabile, garantiamo la protezione di noi stessi, della Comunità in cui viviamo e dei pazienti fragili di cui ci prendiamo cura ogni giorno, assicurando la continuità dell’assistenza nei nostri Servizi.

COMUNICATO STAMPA ASL FROSINONE

Correlati