Vacanze al mare o in montagna? I tre alleati naturali che tutti dovrebbero mettere in valigia

Quando si inizia a pensare alle vacanze, una delle prime preoccupazioni riguarda la valigia. Fra i vestiti, la macchina fotografica, il salvagente o le scarpe da trekking, è importante portare con sé anche rimedi che potranno aiutarci in caso di cadute, piccole ferite, scottature, punture di insetto.

Anziché fare incetta di farmaci e prodotti chimici inquinanti e dannosi anche per la nostra salute, perché non scegliamo di mettere in valigia i rimedi che la natura ci offre e che sono altrettanto efficaci (se non anche di più)?

Qui di seguito trovate tre prodotti secondo noi immancabili, qualunque sia la meta del viaggio.

Tea tree oil

Il tea tree oil, noto anche come olio essenziale di melaleuca, è uno degli oli essenziali più versatili e utilizzato al mondo per le sue incredibili proprietà antisettiche, antibatteriche e antimicotiche. Si presta a numerosi usi e per questo è uno dei prodotti da tenere sempre in valigia, qualunque sia la nostra destinazione.

Grazie alle sue proprietà antisettiche è possibile utilizzare il tea tree oil per disinfettare piccole ferite o escoriazioni procurate durante un’escursione in montagna. Basterà applicarlo sulle zone interessate con un batuffolo di cotone dopo averne diluite due o tre gocce in olio vegetale.

L’olio essenziale di melaleuca è noto anche per le sue proprietà antimicotiche, quindi ideale per contrastare l’insorgenza delle classiche “micosi da spiaggia” che possono verificarsi se teniamo i piedi nell’acqua o sulla sabbia bagnata per molto tempo.

Possiamo usare il tea tree oil anche come disinfettante last minute se siamo in campeggio, in un albergo, o se ci troviamo nella necessità di dover utilizzare un bagno pubblico. Ci basterà applicare qualche goccia dell’olio su un fazzoletto umido e pulire dove necessario. Con questo sistema, possiamo disinfettare anche il piano cottura della casa che ci ospiterà per le vacanze.

Infine, il tea tree oil si rivela molto efficace se abbiamo a che fare con gli insetti, trasformandosi ora in un repellente anti-zanzare, ora in una lozione post-puntura naturale. Per sfruttare la sua azione repellente, diluiamo qualche goccia di olio nella vaschetta del brucia-essenze; se la puntura è già stata fatta invece, trattiamola con una goccia di olio in purezza per lenire presto il prurito.

Possiamo comprare il tea tree oil online, in erboristeria e nei negozi che vendono prodotti naturali e biologici. Al momento dell’acquisto, accertiamoci che si tratti di olio completamente puro, preferibilmente di provenienza biologica o biodinamica.

Arnica

L’arnica (Arnica montana) è una pianta molto cara alla moderna fitoterapia in particolare per combattere il dolore e l’infiammazione. Dalla pianta si ricava infatti un gel per uso esterno molto utile per contrastare dolori articolari o muscolari, grazie alle proprietà antinfiammatorie e analgesiche.

Portiamolo sempre con noi per trattare strappi muscolari, piccoli stiramenti e anche slogature, dovuti al troppo camminare in montagna o a una nuotata impegnativa. Possiamo anche fare un massaggio a base di arnica su parti del corpo (schiena e cervicale) indolenzite da una postura scorretta mantenuta per troppe ore – ad esempio, se viaggiamo per un lungo periodo in macchina, in pullman o in aereo.

Infine, possiamo lenire il dolore e il fastidio di lividi, contusioni e rigonfiamenti dovuti a cadute o scivolate: l’arnica smorzerà il dolore e favorirà al contempo la guarigione dei tessuti. Immancabile quindi se viaggiamo con i bambini, che più di noi adulti sono esposti al rischio di farsi male nell’intemperanza dei loro giochi.

Aloe vera

Potevamo non menzionare l’aloe vera come rimedio multiuso da portare in vacanza? Questa pianta (Aloe barbadensis Miller) è una delle più utilizzate al mondo e i suoi numerosi benefici sono stati confermati in tempi recenti anche da diverse ricerche scientifiche.

L’aloe vera è considerata un vero toccasana per le pelli sensibili che subiscono l’attacco dei raggi ultravioletto o degli insetti, e ha dalla sua il fatto che è un prodotto completamente naturale, privo di conservanti o profumi sintetici (presenti nelle comuni creme emollienti e lenitive) che possono irritare ulteriormente una pelle già sofferente.

Applichiamo quindi il gel d’aloe sulle punture di insetti per alleviare rossore e prurito, ma anche sulla pelle appena rasata (vale sia per le donne, ma anche per gli uomini dopo la rasatura della barba) per idratare la pelle e rimarginare eventuali micro-ferite.

Dopo una giornata di esposizione ai raggi solari, al mare o a bordo piscina, usiamo il gel d’aloe per fare impacchi sulla pelle arrossata come fosse un doposole. L’effetto rinfrescante ed emolliente è immediato. L’estratto della pianta può aiutare anche a far scomparire gli inestetismi provocati da un’eccessiva esposizione al sole, come le macchie scure sulla pelle del viso.

Infine, se abbiamo passato tutta la giornata in giro per musei o in montagna a fare escursioni e a sera sentiamo i piedi stanchi, massaggiamoli con una piccola quantità di gel d’aloe a cui avremo aggiunto al momento alcune gocce di olio essenziale alla lavanda: sentiremo subito i nostri piedi freschi e riposati!

Fonte Greenme