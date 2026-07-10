Una vacanza che avrebbe dovuto essere un momento di relax si è trasformata in una tragedia. Un operaio della Stellantis, 40 anni,L.F., ha perso la vita a Vasto dopo essere stato investito da un’automobile mentre percorreva in bicicletta una strada della nota località balneare abruzzese.
L’uomo, sposato, era originario di San Vittore del Lazio e residente a San Pietro Infine. Da alcuni giorni si trovava in vacanza sulla costa abruzzese quando si è verificato il drammatico incidente che gli è costato la vita.
Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione le fasi dell’investimento e ad accertare eventuali responsabilità.
Foto archivio
Vacanza si trasforma in tragedia: 40enne operaio della Stellantis muore investito mentre è in bicicletta
Una vacanza che avrebbe dovuto essere un momento di relax si è trasformata in una tragedia. Un operaio della Stellantis, 40 anni,L.F., ha perso la vita a Vasto dopo essere stato investito da un’automobile mentre percorreva in bicicletta una strada della nota località balneare abruzzese.