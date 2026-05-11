Va in escandescenza in un locale e insulta i carabinieri: denunciato 24enne

Un intervento nato per riportare la calma in una situazione di forte tensione si è concluso con una denuncia a piede libero per un giovane di Roccasecca, protagonista di un acceso episodio di intolleranza nei confronti delle forze dell’ordine. I fatti sono avvenuti recentemente, nel cuore della serata, quando i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. di Pontecorvo sono intervenuti presso un esercizio pubblico di via Roma. A richiedere l’aiuto dell’Arma tramite il numero di emergenza 112 è stato il padre del ragazzo, seriamente preoccupato per lo stato di forte alterazione psicofisica del figlio, dovuta a un eccessivo consumo di sostanze alcoliche. Al momento dell’arrivo della pattuglia, il giovane, invece di placarsi, ha rivolto la propria aggressività verbale verso i Carabinieri. Davanti ai clienti presenti nel locale, il 24enne si è scagliato contro i militari con frasi pesantemente offensive e oltraggiose, ignorando ogni tentativo di mediazione e di invito alla calma. Data la gravità dello stato di alterazione, sul posto è stato richiesto anche l’intervento del personale del 118. Dopo non poche difficoltà e numerosi tentativi di approccio, i sanitari sono riusciti a prestare le prime cure al giovane e a trasportarlo presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Cassino per gli accertamenti del caso. Per il giovane è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio conferma il costante impegno dei Carabinieri nel gestire situazioni di disagio e sicurezza urbana, spesso rese imprevedibili dall’abuso di alcol.

FOTO ARCHIVIO